في مثل هذا اليوم.. ميسي عانق الكرة الذهبية الثامنة على حساب هالاند

في مثل هذا اليوم، 30 أكتوبر 2023، كتب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم، بعدما توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، معززاً رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول».

وكان تتويج ميسي، الذي كان يبلغ 36 عاماً آنذاك، استثنائياً بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، متفوقاً في سباق الجائزة على النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي حل في المركز الثاني.