الوصل يحرز درع التفوق العام في السباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أحرز فريق الوصل درع التفوق العام في السباحة، حيث حصد المركز الأول في البطولة الشتوية للسباحة بالمجرى الطويل 50 م، التي أقيمت بمسبح نادي الجزيرة في أبوظبي. في المقابل نجح براعم فريق الفجيرة في الفوز بمسابقة «تحت 10 سنوات».

وجمع الوصل 26 ألفاً و660 نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب العام لمرحلة العمومي، وجاء النصر ثانياً، والجزيرة ثالثاً. وفي فئة 10 سنوات تصدر الفجيرة بـ7915 نقطة، وحل الوصل ثانياً والعين ثالثاً.

وجاء فوز الوصل بالدرع نظير تحقيقه أكبر عدد من الميداليات والبطولات في العام الماضي ليحافظ على لقبه بطلاً للسباحة الإماراتية. وكرم الفائزين الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.