دمعة جديدة للعين في دوري أبطال آسيا

المصدر: معاذ كمبال –العين

ودع فريق العين مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة من دوري المجموعات منذ 6 سنوات وذلك بعد خسارته على يد الهلال السعودي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت فجر اليوم على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض ضمن الجولة الخامسة.

وكان اخر مرة خرج فيها "الزعيم" من المسابقة الآسيوية من مرحلة المجموعات في نسخة عام 2013 حينما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة 13 والهلال السعودي الثاني 12.

وخلال الخمس سنوات الماضية استطاع "الزعيم" التأهل للدور ثمن النهائية 5 مرات متتالية للدور الثاني من بينها نسخة 2016 التي وصل فيها للمباراة النهائية.

وجاء هدف الهلال الأول في الثانية 14 بوسطة اللاعب هاتان باهبري بينما أضاف البديل محمد الشلهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وسيخوض الفريق العيناوي مواجهة الاستقلال الإيراني يوم 20 من شهر مايو الحالي كتحصيل حاصل فقط بعد أن تجمدت نقاطه في المركز الأخيرة برصيد نقطتين وتأهل كل من الهلال السعودي والدحيل القطري للدور الثاني.