المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شاهين

حرص مشجعون لفريق الشارقة على مصافحة قائد الفريق، شاهين عبدالرحمن، والشد من أزره عقب مباراة الملك مع دبا، في الجولة 23 للدوري، بعدما بدا متأثراً بتعثر فريقه في المباراة، وفقدانه نقطتين مهمتين في إطار مساعيه لحسم اللقب.

البخيت

اعتذر لاعب دبا، المحترف الأردني ياسين البخيت، عن الحديث للصحافيين، الذين كانوا يغطون مباراة الشارقة ودبا، بشكل حضاري لعدم قدرته على التحدث بسبب فقدانه طقم أسنانه الأمامية في الشوط الثاني، لكنه واصل اللعب حتى نهاية المباراة.

دياكيه

وجّه لاعب العين، إبراهيما دياكيه، رسالة عبر حسابه في «إنستغرام» إلى اللاعبين الشباب، قائلاً: «الأشخاص الذين سيقومون بالتصفيق لكم أثناء تألقكم لتواصلوا نجاحاتكم، هم أنفسهم الذين سيهاجمونكم عندما يتراجع مستواكم حتى تفشلوا».