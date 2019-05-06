النصر السعودي يستبعد «الأجانب» من مواجهة الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

قرر مدرب نادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد اللاعبين الأجانب من مواجهته أمام الوصل، غداً، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، وفقاً لما ذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، التي أشارت إلى أن المدرب البرتغالي ينوي إراحة اللاعبين الأجانب، استعداداً لمباراة النصر أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، السبت المقبل.

وأوضحت أن مدرب النصر لن يشرك كلاً من الأسترالي براد جونز، والبرازيليين مايكون بيريرا وجولياني، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، أمام الوصل، خصوصاً أن «العالمي» تنتظره مباراة حاسمة في الدوري السعودي، الذي يتصدر لائحة ترتيبه النصر برصيد 64 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على الوصيف الهلال، قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، خلف المتصدر، ذوب آهن الإيراني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الزوراء العراقي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وخلفه الوصل برصيد ثلاث نقاط في المركز الرابع، إذ لن يكون أمام «الإمبراطور» سوى تحقيق الفوز، غداً، في الرياض، حتى يحتفظ بآماله في التأهل إلى دور الـ16، قبل أن يستضيف الزوراء في الجولة السادسة في 21 الجاري بزعبيل.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت النصر والوصل في ملعب الوصل بزعبيل، في مارس الماضي، بفوز الوصل بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي فابيو دي ليما.