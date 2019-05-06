5 تهديدات تقلق الشارقة على درع الدوري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في المستوى الفني لفريق الشارقة الذي يتصدر، حتى الآن، ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 53 نقطة، على الرغم من أن الكل كان يتوقع حسمه للقب مبكراً، غير أن وضع «الملك» حالياً غير مطمئن بعدما أصبح يخسر نقاطاً مهمة بكل سهولة، لمصلحة أقرب مطارديه على اللقب شباب الأهلي (47 نقطة)، الذي تمكن بدوره من تقليص فارق النقاط إلى ست نقاط فقط بدلاً من ثمانٍ قبل نهاية البطولة بثلاث جولات، لذا فإن وضع الشارقة أصبح مقلقاً للغاية بالنسبة لجمهور الفريق، خصوصاً بعد التعادل الأخير أمام دبا 2-2 ضمن الجولة 23.

وبات الشارقة مهدداً بفقدان اللقب في حال لم يتدخل الجهاز الفني، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لمعالجة الأمور السلبية في صفوف الفريق، قبل مواجهته الحاسمة والمرتقبة في الجولة 24 أمام الوصل، التي يحتاج فيها الفريق إلى الفوز بالنقاط كاملة، لضمان التتويج رسمياً باللقب الذي تتطلع جماهير الفريق للاحتفال به في ملعب زعبيل.

«الإمارات اليوم» ترصد خمس صعوبات ستهدد حسم الشارقة لدرع الدوري، ما لم يفُز على الوصل في الجولة المقبلة، على النحو التالي:

1- مشكلات فنية

عانى الشارقة، في الفترة الأخيرة، مشكلات فنية واضحة تسببت في تراجع مستواه الفني، بدليل أن مدرب الفريق، عبدالعزيز العنبري، اعترف خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراته، أول من أمس، أمام دبا الفجيرة بأنه بالفعل هناك تراجع في مستوى الفريق، وأن هناك لاعبين مؤثرين في الفريق قل أداؤهم وعطاؤهم في الملعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً في المستوى الفني لعدد كبير من العناصر المؤثرة في صفوف الشارقة، من بينهم مهندس الفريق المحترف البرازيلي إيغور، ومواطنه ويلتون سواريز، ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز، كما تأثر الفريق أخيراً أيضاً بغياب لاعبه خط الوسط، المحترف الأوزبكي شوكوروف، بسبب الإصابة.

2- موقعة زعبيل

تنتظر الشارقة مواجهة صعبة، أمام الوصل في عقر داره ووسط جمهوره في زعبيل، ضمن الجولة 24 التي يحتاج خلالها الشارقة إلى الفوز لضمان التتويج رسمياً بلقب الدوري، لكن الوصل لن يفرط بسهولة في نقاط المباراة، خصوصاً أنه يخوض المباراة على ملعبه، إضافة إلى أن الوصل يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية الأخيرة، وتفادي الخسارة رقم 12 في الدوري، فقد فاز في الجولتين الماضيتين على الجزيرة 3-1 وعلى عجمان 2-1، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً للإمبراطور الوصلاوي إلى عرقلة الشارقة، ورغم أن الوصل يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة إلا أنه يتطلع للفوز بهذه المباراة لتحسين مركزه في الترتيب العام لفرق الدوري، إضافة إلى نيل شرف أول فريق يفوز على الشارقة المتصدر، علماً أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

3- تحدي الوحدة

سيكون الشارقة أمام تحدٍّ كبير أمام الوحدة في الجولة 25 قبل الأخيرة في الدوري، وعلى الرغم من أن الشارقة يخوض هذه المباراة على ملعبه باستاد خالد محمد في الحزانة، إلا أن مهمته لكن تكون سهلة في حصد النقاط الثلاث، خصوصاً أن الوحدة يتطلع - إلى جانب رد الدَّين للشارقة والثأر لهزيمته السابقة في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين - إلى الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة بقوة على حجزه بطاقة المشاركة في البطولة الآسيوية، إذ يحتل الفريق حالياً المركز الخامس برصيد 40 نقطة، متساوياً مع العين صاحب المركز الرابع حالياً.

4- مباراة الصقور

على الرغم من فوزه عليه بنتيجة كبيرة بأربعة أهداف نظيفة في الدور الأول، إلا أن مهمة الشارقة أمام فريق الإمارات في الجولة الأخيرة للدوري لن تكون سهلة، كون أن فريق الصقور الذي يحتل حالياً المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، يصارع بقوة من أجل البقاء في دوري الأضواء، ولن يفرط بسهولة في نقاط مباراة الشارقة.

5- نشوة شباب الأهلي

من الأمور التي قد تصعّب من مهمة الشارقة في حسم درع الدوري، في حال تعثر أمام الوصل، في الجولة المقبلة أمام الوصل، النشوة الكبيرة التي تشهدها صفوف شباب الأهلي منافسه الأبرز على اللقب، إذ شهدت الفترة الأخيرة تحقيقه ستة انتصارات متتالية منذ الجولة 17 أمام الوصل ودبا واتحاد كلباء والعين والإمارات والظفرة، وخسارته مباراة واحدة فقط أمام الوحدة في الجولة 21.

الفارق بين الشارقة وشباب الأهلي يتقلص إلى ست نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.