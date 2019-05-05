تيغالي يكمل 21 هدفاً في مرمى الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

واصل مهاجم فريق الوحدة، الأرجنتيني سباستيان تيغالي، هوايته المفضلة في هز شباك الجزيرة منذ انضمامه لفريق الوحدة في شهر يونيو عام 2013.

وسجل تيغالي هدفين في فوز الوحدة على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، الخميس الماضي، على استاد محمد بن زايد في الجولة 23 لمنافسات دوري الخليج العربي.

وانضم تيغالي (33 عاماً) للدوري الإماراتي قادماً من الدوري السعودي، حيث لعب لناديَي الاتفاق والشباب قبل الانضمام لصفوف الوحدة موسم 2013-2014، وكان هدافاً للدوري السعودي برصيد 19 هدفاً، قبل تعاقده مع الوحدة مباشرة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقدم مستويات متميزة من الناحية التهديفية مع فريقه، منها 28 هدفاً في أول موسم بالدوري الإماراتي، و25 هدفاً في موسم 2015-2016، و23 هدفاً في 2017-2018، ويمتلك قدرات هجومية عالية جعلته المهاجم الأفضل لسنوات مع ناديه، وأصبح الهداف التاريخي للوحدة.

وبهدفيه، أول من أمس، أكمل تيغالي 21 هدفاً في مرمى الجزيرة منذ انضمامه للوحدة، ليكون الجزيرة أكثر الأندية التي سجل تيغالي أهدافاً في شباكها بقميص الوحدة في بطولة الدوري.

وفي آخر ثماني مباريات بين الجزيرة والوحدة، سجل تيغالي وحده 14 هدفاً (بمعدل يزيد على 1.8 هدف)، في المباراة الواحدة، منها 2 هاتريك في مباراتين، وسوبر هاتريك في مباراة واحدة، في مقابل 11 هدفاً سجلها فريق الجزيرة بأكمله في مرمى الوحدة بالمباريات الثماني الأخيرة بين الفريقين.

وارتفع رصيد تيغالي من الأهداف إلى 132 هدفاً في دوري الإمارات، وتساوى مع نجم المنتخب الوطني وناديَي الوصل والعين السابق، محمد عمر، في المركز الثالث، خلف الهداف التاريخي لدوري الإمارات نجم المنتخب الوطني ونادي الوصل السابق، فهد خميس، برصيد 165 هدفاً، ونجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت، الذي جاء ثانياً برصيد 133 هدفاً حتى الآن.