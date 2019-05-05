غوريتش: لا أفهم لماذا يضيع الحكم الوقت حتى سماع قرار «الفار»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب فريق بني ياس، الكرواتي غوريتش، إن قضاة الملاعب يجب عليهم الإسراع في عملية التحقق من أي قرار بالاستعانة بحكام تقنية الفيديو المساعد «الفار»، وأكد في المؤتمر الصحافي بعد خسارة فريقه أمام النصر 2-1 في الجولة 23 من دوري الخليج العربي: لا أفهم لماذا يضيع الحكم الوقت حتى سماع قرار «الفار»، فلو قرر الذهاب بنفسه مباشرة وبسرعة لمتابعة الحالة على شاشة التلفزيون المخصصة لحالات «الفيديو» لكان اختصر الكثير من الوقت.

وقال غوريتش إنه راض بما قدمه لاعبوه في المباراة، وأكد: لست راضياً عن النتيجة لأننا كنا نستحق التعادل على أقل تقدير، لكن النقص العددي أضر بالفريق كثيراً في الشوط الثاني.

وتابع: «تغير فريق بني ياس كثيراً الموسم الجاري ونجح في مقارعة المتصدرين والاقتراب من المربع الذهبي، وأعتقد أن اللاعبين يستحقون ذلك، ويجب علينا أن نكمل ما بدأناه».

من جانب آخر، قال مدرب النصر، البرازيلي كايو، إنه سعيد بالاستجابة السريعة للاعبيه، وتألقهم في المباريات. وتابع في المؤتمر الصحافي: «المباراة انتهت أمام بني ياس والتفكير القادم على مباراة شباب الأهلي وهو اختبار قوي، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية الذي حققها الفريق، واقترابه من صدارة الشارقة، لكن يجب علينا تحقيق الفوز لاستمرار حصد النتائج الإيجابية».

وعن تغييراته الموفقة باستمرار في المباريات الأخيرة أوضح المدرب أنه لا يحدد التبديلات قبل المباراة ولكن ينتظر ما يحدث أثناء مجرياتها. وأضاف: «ظهر في المباراة فجوة في الجانب الأيمن لفريق بني ياس بالشوط الثاني، وقد تكون حدثت عقب حالة الطرد وهو ما استدعى استبدال اللاعب سالم صالح، الذي نجح بالفعل في صناعة هدف الفوز في المباراة، يجب علينا العمل باستمرار على حصد النتائج الايجابية وهو ما يهمنا حالياً استعداداً للموسم المقبل من الآن، وأشكر اللاعبين على تحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب البطولة».