«يد الشارقة» ترفع كأس رئيس الدولة للمرة السابعة

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر الشارقة بكأس رئيس الدولة لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب فوز الملك، أمس، على شباب الأهلي «19-17»، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي النصر في دبي، ليحقق الشارقة اللقب السابع في تاريخه، والأول له منذ 2009، ليفرض الملك نفسه شريكاً على فريقي شباب الأهلي والوصل كأكثر الفرق فوزاً في البطولة التي استهلت في نسختها الأولى موسم 1976-1977.

كما حقق الشارقة رباعية الموسم، عقب فوزه بلقبي كأسي السوبر والإمارات، وبطولة الدوري، فيما اكتفى شباب الأهلي بلقب وحيد في الموسم (كأس نائب رئيس الدولة).

وتوج أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، اللاعبين بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة طلال الشنقيطي، ورئيس اتحاد كرة اليد محمد عبدالكريم جلفار، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال.

وفي التفاصيل، جاءت البداية قوية من الشارقة بقيادة المحترف المصري علي زين، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من إدراك التعادل «2-2» بتألق عيسى البناي ووحيد مراد، وفرضت نتيجة التعادل نفسها حتى الدقيقة 24 بنتيجة «7-7»، قبل أن ينجح الشارقة في الثواني الأخيرة من العودة إلى المقدمة وإنهاء الشوط الأول «8-7».

ومع انطلاق الشوط الثاني، عاود شباب الأهلي فرض التعادل مجدداً، قبل أن يضطر الحكم عمر الزبير لإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب الشارقة رائد سعيد نتيجة تدخلاته القوية، ما أثر على أداء الملك ومنح شباب الأهلي القدرة على التقدم للمرة الأولى في المباراة «14-12»، لكن سرعان ما تمكن الشارقة وفي أقل من ثلاثة دقائق في إدراك التعادل «14-14»، والتي اتبعها بالتقدم مجدداً وبفارق الهدفين «16-14»، لتدخل المباراة في دقائقها العشرة والتي شهدت مواصلة تفوق الشارقة بعد أن نجح في رفع فارق الأهداف إلى ثلاثة وبنتيجة «17-14»، قبل أن تحمل الدقائق السبعة الأخيرة ظهور البطاقة الحمراء الثانية للاعب شباب الأهلي سلطان محمد، ما أثار حفيظة الجهاز الإداري للفريق، لتتوقف المباراة إثر الشد العصبي لمدة خمسة دقائق، ثم عاد الحكم عمر الزبير لاستخدام بطاقته الحمراء مجدداً وإنما بوجه إداري شباب الأهلي ثاني يوسف، لتستكمل المباراة ويتمكن الشارقة من استثمار الفارق وإنهاء المباراة لمصلحته «19-17».