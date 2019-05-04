الرمادي للاعبي عجمان: جاء دور العقاب

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

وجه مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، رسالة قوية إلى لاعبيه عقب الخسارة أول من أمس من الوصل 1-2 في الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحافية: «أي لاعب شارك في مباراة الوصل افتقد الدوافع أو استشعر بأن الموسم بالنسبة له قد انتهى فأهلا وسهلا، أنا مستعد لمنحه إجازة».

وأضاف: «إذا كان نادي عجمان قد طبق الثواب على اللاعبين في الفترة الماضية فدوري كمدرب للفريق أن أطبق العقاب، إذ لن يكون من العدل أن أبقي على لاعب مجتهد في التدريبات على مقاعد البدلاء، وأشرك لاعبين تراخوا أمام الوصل».

وتابع: «حتى لا أظلم جميع اللاعبين أو تكون هناك تصريحات في الهواء، لدينا لاعبان -دون أن أسميهم- ظهرا بتراخٍ واضح وللأسف تسببا في تراجع الفريق للخلف، وكانت النتيجة خسارة مباراة كانت في متناول أيدينا، ومع احترامي الشديد للوصل وللاعبيه نحن من أعطيناهم النقاط الثلاث على طبق من ذهب».

وأضاف: «لن أسمح على الإطلاق أن نهدم عملنا هذا الموسم وليس معنى أننا ضمنا البقاء أن نتهاون بالصورة التي كنا عليها في لقاء الوصل، ونلعب بتلك الطريقة أو نظهر بتلك الروح، لقد كان لدينا طموحات كبيرة في تلك المرحلة المقبلة من بطولة الدوري بالحصول على المركز الخامس أو السادس، لكن بتلك الطريقة سنفقد حتى مركزنا السابع، والذي اقترب منه الوصل والظفرة».

وأكمل: «لم أحزن على مباراة قط خسرناه في عجمان على مدار ثلاث سنوات كنت فيها مدرباً لعجمان، مثل التي خسرناها ضد الوصل، لقد شاهدت مسرحية داخل الملعب، ففي الوقت الذي كنا قريبين من التسجيل ترتد الكرة علينا لهدف بسبب قرار خاطئ للاعب أو تمريرة غير سليمة منحت الوصل التقدم علينا».

وأردف: «في الحقيقة قدم الحارس وخطي الدفاع والوسط، الأدوار المطلوبة منهم ولكن هجومنا لم يكن مؤثراً وأضاع بأقدام لاعبيه كل الفرص التي كان من الممكن أن تمنحنا النقاط الثلاث».