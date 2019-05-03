منتخب بناء الأجسام يعود من بطولة العرب بـ10 ميداليات

المصدر: محمد فاضل - دبي

عاد منتخب الامارات لبناء الاجسام محملا بـ 10 ميداليات ملونة بعد المشاركة الايجابية في بطولة العرب لبناء الاجسام والفيزيك والتي اختتمت امس في اسيوط بجمهورية مصر العربية.

واحرز ابطال الامارات 4 ميداليات ذهبية لكل من عبد الله مبارك بواقع ميداليتين، وميدالية كل من جمعة صالح جمعة وعمر محمد المهيري في الفيزيك.

وحصل اللاعبون ناصر خميس سيف وايوب رزوق العمار وجمعان الجعيدي على 3 ميداليات فضية.

واكمل اللاعبون خليفة علي برمان ( برونزيتين) وراشد الحبسي مسيرة الانجازات الاماراتية بتحقيق 3 ميداليات برونزية.

وبالمناسبة بارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية الانجاز، ووصفه بالمميز والمشاركة بالفاعلة متمنيا للاعبي الامارات المزيد من النجاح في البطولات المقبلة، وفِي جانب مهم نجح ثلاثي التحكيم الاماراتي الدولي وليد عبد الكريم وجاسم اشكناني ومحمد سالم من قيادة المنافسات بشكل مميز الى بر الامان بعد ان نجح وليد عبد الكريم ان يكون افضل حكم مسرح بينما نال الحكمان محمد سالم واشكناني اشادة بارزة خلال البطولة.

وكانت بعثة المنتخب قد وصلت أمس، وكان في استقبالها الامين العام لاتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية محمد عبد الرحيم المري، وعضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المنتخبات احمد جوهر، والسكرتير الفني عبد المجيد يزبك، بينما قال رئيس لجنة المنتخبات احمد جوهر لـ"الامارات اليوم": حققنا نتائج جيدة قياسا بمشاركة افضل لاعبي المنتخبات العربية، مؤكدا ان البطولة تعد بروفة فنية جيدة قبل المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الفجيرة نوفمبر المقبل.

وتقدمت بعثة المنتخب بالشكر والتقدير لمجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية للرعاية والمتابعة الدؤوبة وكل أشكال الدعم وبما ساهم بتحقيق الانجاز.