الوحدة بعشرة لاعبين يتخطى الجزيرة بثلاثية

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

صعد فريق الوحدة إلى المركز الرابع لبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم ، بعد تغلبه على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت أمس على استاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين دون رد ، أحرزهما ليوناردو دي سوزا وتيغالي من ضربة جزاء في الدقيقتين 9 و 35 ، وفي الشوط الثاني أضاف تيغالي الهدف الثالث في الدقيقة 50 وارتفع رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي المسابقة ، وقلص ليوناردو بيريرا الفارق وأحرز الهدف الوحيد للجزيرة في الدقيقة 65 .

وطرد الحكم لاعب الوحدة حمدان الكمالي بعد لمسة يد منعت انفرادا لمهاجم الجزيرة ليوناردو في الدقيقة 61 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 40 نقطة وصعد إلى المركز الرابع ورد اعتباره لخسارة الدور الأول على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد ، وتجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الثالث.

جاءت المباراة جيدة المستوى ، وشهدت أفضلية لفريق الوحدة أغلب فترات الشوط الأول ، وكان في استطاعته إضافة المزيد من الأهداف ، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات إلى أن طرد الحكم مدافع الوحدة حمدان الكمالي ، واستغل الجزيرة النقص العددي وسجل هدفا وسيطر على مجريات اللعب أملا في إضافة أهداف أخرى لكن دون جدوى.