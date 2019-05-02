العنبري: الشارقة يركز على مباراته مع دبا ولا ينظر لنتائج الفرق الأخرى

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه يدرك صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه مع دبا بعد غد الجمعة على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشددا على ضرورة احترام المنافس، مشيرا الى الضغوط التي يتعرض لها كل من الفريقين في هذه المباراة، لافتا الى أنه يتمنى الفوز في المباراة بعد تعادلين للفريق في الجولتين الماضيتين أمام كل من العين واتحاد كلباء، واصفا المباراة بانها محطة مهمة في مشوار الفريق في المنافسة، مؤكدا أن فريقه يركز على مباراة دبا ولا ينظر لنتائج الفرق الأخرى في البطولة.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة " الرغبة في الفوز موجودة عند اللاعبين وهذا ما يجعلني متفائلا بإمكانية استمرار النتائج الإيجابية للفريق على الرغم من أن دبا سيدخل المباراة من أجل الفوز".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحل دبا في مؤخرة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة فقط .

ويحتاج الشارقة الى أربع نقاط فقط لكي يتوج رسميا بطلا للدوري.

وأضاف العنبري " ثقتي كبيرة في المجموعة الموجودة من اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة دبا".