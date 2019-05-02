الشارقة وشباب الأهلي.. «النهائي الخامس» في موسم اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب فريقا الشارقة وشباب الأهلي، موعداً للمرة الخامسة على التوالي في نهائيات مسابقات الموسم الحالي لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب نجاحهما، أول من أمس، في بلوغ نهائي كأس رئيس الدولة خاتمة بطولات موسم 2018-2019، عقب تخطيهما الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» الصعب على الوصل بنتيجة «24-22»، وتحقيق شباب الأهلي انتصاراً مستحقاً على الجزيرة «27-24».

ويقضي نظام كأس رئيس الدولة بأن تقام المباريات على أراضٍ محايدة، وبنظام خروج المغلوب، لينجح شباب الأهلي والشارقة في بلوغ نهائي كأس رئيس الدولة المقرر الجمعة المقبلة، في سيناريو مكرر للمرة الخامسة لهذا الموسم، عقب مواجهاتهما في نهائي كؤوس السوبر والإمارات ونائب رئيس الدولة، وآخرها الدوري العام الشهر الماضي.

وعلى صالة شباب الأهلي فرع الممزر، أهدى فارق الأهداف الأربعة، التي أنهى عليها الشارقة لقاء الشوط الأول من لقاء الوصل بواقع «13-9»، القدرة للاعبي الملك على الصمود بوجه الصحوة المتأخرة للاعبي الإمبراطور، وحسم المباراة بصعوبة فارق الهدفين وبنتيجة «24-22»، ليتأهل الشارقة لنهائي البطولة، في خطوة تقربه من لقبه الرابع للموسم الحالي، عقب كأسي السوبر، والإمارات، وبطولة الدوري العام.

وفي الصالة النهيانية بمدينة العين، اقترب شباب الأهلي من ثاني ألقابه للموسم الحالي، عقب لقب كأس نائب رئيس الدولة الذي حققه يناير الماضي، بعد أن نجح لاعبو شباب الأهلي في فرض إيقاعهم على مجريات لقاء منافسهم الجزيرة، عقب شوط أول انتهى بفارق أربعة أهداف وبنتيجة «15-11»، كانت كفيلة في الشوط الثاني بضمان الفوز وحسم المباراة «27-23».

ويمثل نهائي النسخة 42 من كأس رئيس الدولة، الجمعة المقبلة، فرصة سانحة لشباب الأهلي لخطف لقبه الثامن تاريخياً في البطولة، وفض شراكته مع الوصل كأكثر الفرق تتويجاً بالكأس، فيما يطلب الشارقة لقبه السابع، والدخول شريكاً مع شباب الأهلي والوصل على زعامة الأكثر فوزاً بالبطولة.

سيناريو مكرر في نهائيات مسابقات كرة السلة الجمعة المقبلة.