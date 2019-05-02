3 مهام مطلوبة من مدرب النصر كايو بعد تجديد الثقة به

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توصلت شركة النصر لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي، ليتولى منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم لموسمين حتى عام 2021. وكان مجلس إدارة الشركة قد أسند مقاليد الإدارة الفنية للفريق الأول إلى المدرب البرازيلي مرتين هذا الموسم، قدم خلالهما نتائج إيجابية، حيث قاد الفريق في تسع مباريات حقق الفوز في ست، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن شركة الكرة اتخذت القرار في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار الفريق، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي تحققت تحت قيادة كايو في المباريات الأخيرة.

وتواجه المدرب ثلاث مهام في غاية الأهمية بالنسبة للفريق، بدءاً من ملف اللاعبين الأجانب، ثم سياسة دعم الفريق بالمواهب الشابة وتدوير اللاعبين، وكذلك الاختيار الصائب للطاقم المعاون.

ونجح المدرب بشكل كبير في قيادة الفريق وظهر تأثيره على اللاعبين بالتغير التام، حيث ظل العميد أربعة أشهر من دون تحقيق انتصار تحت قيادة المدرب الإسباني السابق خوسيه بينات، إلى أن استعاد نغمة الفوز مع كايو في الجولات الاخيرة أمام الوصل والوحدة وفريق الإمارات، باستثناء التعادل مع الظفرة.

ولم يوفق النصر خلال الموسمين الماضيين مع اللاعبين الأجانب بشكل كبير، وقد يكون الإسباني نيغريدو، هداف الفريق الحالي، هو أبرزهم، إلا أنه ابتعد عن مستواه في مباريات فاصلة ومهمة، خصوصاً في أبطال آسيا، وكأس رئيس الدولة، كما عانى تكرار إضاعة ركلات الجزاء في مناسبات كثيرة.

ويفرض هذا الامر على اللجنة الفنية والمدرب كايو، الدقة في اختيار اللاعبين الأجانب.

في المقابل، بات المدرب البرازيلي مطالب ببناء فريق جديد من خلال سياسة تدوير اللاعبين المواطنين، وايضاً استغلال معرفته بأكاديمية النادي خصوصاً في قطاع الناشئين، ليجلب مواهب شابة تدعم الفريق الأول، خصوصاً مع ارتفاع معدل أعمار اللاعبين المتواجدين حالياً في النصر، والذي يصل إلى 30 عاماً تقريباً، وهو يعني حاجة الفريق للعناصر الشابة من أجل بناء نصر جديد للسنوات المقبلة. أيضاً يجب العناية في اختيار أعضاء الجهاز الفني المعاون للمدرب البرازيلي، حيث من المقرر أن يتم اضافة بعض العناصر من أجل دعم الجهاز الفني والإداري، خصوصاً في مجال التحملات واللياقة البدنية بسبب كثرة الاصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال الموسم، إضافة إلى الجهاز الطبي، حيث يجب أن يتم اختياره بعناية كبيرة.

المهام الثلاث

الاختيار الصحيح للاعبين الأجانب.

دعم الفريق بالمواهب الشابة.

اختيار صائب للجهاز المعاون.