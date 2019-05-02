أروابارينا: سيناريو بوكا جونيور تحذير لشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال مدرب فريق شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إنه «يجب أن يخوض الفريق مباراته غداً أمام الظفرة في الجولة 23 بدوري الخليج العربي بكل تركيز»، مشدداً على ضرورة نسيان التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، الإثنين الماضي، الذي جاء على الظفرة بهدفين مقابل هدف.

وحذّر أروابارينا في مؤتمر صحافي، فريقه من سيناريو بوكا جونيور الأرجنتيني، الفريق الذي لعب معه ودرّبه أروبارينا سابقاً. وأكد: «واجهت مثل هذه المواقف في أكثر من مرة، ففي إحداها خاض بوكا 40 مباراة دون خسارة، ودخل مواجهة إنديبندينتي وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الفوز، لكن بوكا خسر بأربعة أهداف دون رد، لذلك يجب أن يكون لاعبو شباب الأهلي حذرين جداً عند مواجهة الظفرة».

وأضاف: «كل مباراة لها ظروفها، والفوز في الكأس لا يعني تفوق شباب الأهلي على الظفرة مرة أخرى».

وتحدث «الفاسكو» عن الأجواء الاحتفالية، قائلاً: «الاحتفالات يجب ألا تتعدى 24 ساعة، ويجب أن تتوقف، لأن أمامنا مباريات مهمة في الدوري».

أما بالنسبة إلى تأثير خسارة شباب الأهلي أمام الوحدة في الجولة 21، وإهداره فرصة تقليص الفارق مع المتصدر، الشارقة، قال: «لا أشعر بالندم على الخسارة أمام الوحدة، لأن هذه هي كرة القدم، من الطبيعي أن تخسر بعض المباريات، وأن تحقق الفوز في مباريات أخرى، وتعثر الشارقة بالتعادل في مباراتين، أمر وارد في كرة القدم، ويجب على كل فريق أن يستغل الفرصة عندما تسنح له، وحالياً يجب أن نركز في المباريات المقبلة، وأن يكون هدفنا تحقيق الفوز، والاستمرار في المنافسة على اللقب، رغم صعوبة ذلك، لأن الأمر مرتبط بنتائج الشارقة الذي يعد الأقرب للفوز بلقب الدوري».

وختم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بالحديث عن جاهزية اللاعبين، وقال: «سنتابع الحالة البدنية للاعبين في التدريب اليوم، خصوصاً أنهم بذلوا جهداً كبيراً جداً في النهائي، ولكن بشكل عام لا توجد إصابات، وسيكون الأمر - المؤكد فقط - هو غياب ماجد ناصر بسبب تراكم الإنذارات».

يذكر أن شباب الأهلي يحتل وصافة الدوري حالياً قبل أربع جولات من ختام المسابقة، حيث يتصدر الشارقة بـ52 نقطة، مقابل 46 لشباب الأهلي، الذي يلتقي الظفرة غداً، ثم يواجه فرق النصر وبني ياس والفجيرة.

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مباريات متبقية لشباب

الأهلي قبل ختام

الدوري، تبدأ غداً أمام

الظفرة، ثم النصر وبني

ياس والفجيرة.