هل يستفيد العين من هدية شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال – العين

يطمح العين، خلال مواجهته المهمة على استاد هزاع بن زايد، في الساعة 06:05 من مساء اليوم أمام اتحاد كلباء، ضمن افتتاحية الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، للاستفادة من الهدية الثمينة التي قدمها له شباب الأهلي، بتحويل الترتيب الرابع في الدوري لمركز مؤهل للدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في الموسم القادم، وذلك بعد فوزه أول من أمس بكأس رئيس الدولة على حساب الظفرة.

وأصبح الطريق ممهداً لـ«الزعيم»، صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة، للمشاركة في البطولة القارية في حال استطاع أن يحافظ على مركزه الحالي في جدول الترتيب، بعد أن حسم كلٌّ من الشارقة المتصدر، وشباب الأهلي صاحب المركز الثاني، أمرهما بالمشاركة الرسمية، بينما تبدو حظوظ الجزيرة كبيرة في المحافظة على المركز الثالث.

ولا بديل أمام لاعبي فريق العين سوى تحقيق الفوز، إذا أرادوا الإبقاء على حظوظهم قائمة في الحصول على مقعد آسيوي، في ظل المنافسة المحتدمة معه من الوحدة صاحب المركز الخامس 37 نقطة، وبني ياس 36 نقطة، إذ إن أي نتيجة بخلاف الفوز في اللقاء، قد تعني تراجع الفريق إلى المركز السادس في حال فوز «العنابي» على الجزيرة، وانتصار «السماوي» على النصر.

ولم يتذوق العين الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري، إذ خسر أمام الجزيرة 1-5، وعجمان صف-4، وتعادل مع الشارقة 2-2، وسقط أمام بني ياس صفر-2.

وتجاوز لاعبو العين صدمة الخسارة القاسية التي تلقوها في الجولة الماضية على يد بني ياس، وعاد الفريق للتدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ومن المتوقع أن يغير فيه المدرب استراتيجيته التي ظل يتبعها في المباريات السابقة، بالاعتماد على تشكيلة خليط ما بين لاعبين أصحاب خبرة وآخرين شباب.

في المقابل، يدخل فريق اتحاد كلباء صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة للمواجهة، وهو يأمل تحقيق مفاجأة بالفوز على حامل اللقب، من أجل الحصول على النقاط الثلاث لتأمين موقفه بشكل أكبر في البقاء ضمن دوري المحترفين في الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يخوض العين المباراة بتشكيل مكون من: خالد عيسى وبندر الأحبابي وإسماعيل أحمد ومهند العنزي وسعيد المنهالي وأحمد جمال وأحمد برمان وشيوتاني ومحمد خلفان وجمال معروف وماركوس بيرغ.

فيما سيخوض اتحاد كلباء المباراة بتشكيل مكون من: جمال عبدالله وعمر الخديم وعبدالله تراوري ويعقوب حسن وحمد الحمادي وداود علي ووليد أحمد وجوجاك وجيوفاني وتومبي وراموس.

- لم يتذوق العين الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري.