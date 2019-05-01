فابيو ليما: ليست لديَّ عروض حتى أفكر في الرحيل عن الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أنه لا يفكر في الرحيل عن «الإمبراطور» عقب نهاية الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه ليست لديه عروض من داخل أو خارج الدولة.

وقال ليما، في تصريحات صحافية، إنه ملتزم بتعاقده مع الوصل، مبيناً أنه لا يوجد ما يستدعي أن يدخل في نقاش مع إدارة «الفهود» بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وقال: «عقدي مستمر مع الوصل، لذلك من الطبيعي أن ألتزم بهذا العقد، وأن يكون ضمن خططي أنني مستمر في (الأصفر) بالموسم المقبل».

وأضاف: «في الوقت الحالي لا توجد لديَّ أي عروض، حتى أناقشها مع الإدارة، وكل تركيزي على الظهور بشكل جيد في المباريات المتبقية من الموسم، وأن ننهي مسابقة الدوري بشكل جيد».

ورداً على سؤال حول رغبة البرازيلي كايو كانيدو في الرحيل عن الوصل عقب نهاية الموسم الحالي، قال: «كايو لديه حساباته الخاصة به، ويجب أن نحترمها، وفي الوقت نفسه، بالتأكيد أتمنى استمرار كايو في الوصل، لأنه من العناصر الأساسية والمهمة في الفريق، لكن في النهاية هذا هو مستقبله، ويجب أن يبحث عن مصلحته الشخصية».

وأشاد اللاعب البرازيلي بعودة الوصل إلى الانتصارات، بعد الفوز على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي، وقال: «كنا نحتاج إلى هذا الفوز بشكل كبير، خصوصاً أننا لم نحقق أي فوز في شهر أبريل، وخسرنا أربع مباريات، وتعادلنا في مباراة واحدة، وأحياناً يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز في مباراة واحدة، حتى يستعيد اللاعبون ثقتهم بأنفسهم، لذلك كان هذا الانتصار مهماً جداً بالنسبة لنا، ومن الجيد أنه جاء على حساب فريق كبير مثل الجزيرة».

وعن إحرازه هدفاً بعد غياب أكثر من شهر، قال: «إحراز الأهداف مهم بالنسبة لأي لاعب يلعب في خط الهجوم، وأنا بالتأكيد سعيد جداً بعودتي إلى التهديف، لكن الأهم هو أن الوصل حقق الفوز، خصوصاً أن المباراة كانت صعبة، بعدما تقدمنا بهدف، لكن الجزيرة أحرز هدف التعادل، وباتت المباراة أصعب، وكان ذلك اختباراً جيداً لنا أن يكون لدينا إصرار على العودة في المباراة، وتحقيق الفوز بإحراز الهدفين الثاني والثالث».

الحظوظ قائمة في البطولة الآسيوية

تحدث لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن حظوظ الوصل في التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، رغم احتلال «الإمبراطور» المركز الرابع في المجموعة الأولى، فقال: «بدأنا البطولة بشكل جيد جداً بالفوز على النصر السعودي في زعبيل، وتصدرنا المجموعة في الجولة الأولى، لكننا خسرنا ثلاث مباريات متتالية أمام الزوراء العراقي، ثم ذوب آهن الإيراني مرتين، وأعتقد أن الغيابات أثرت بشكل كبير في الفريق، بسبب إصابة رونالدو مينديز، إلى جانب غيابي لحصولي على البطاقة الحمراء أمام الزوراء». وتابع: «أمامنا مباراتان، يجب أن نحقق خلالهما الفوز على النصر في السعودية، ثم الزوراء في زعبيل، لذلك حظوظنا قائمة، ورغم صعوبة مواجهة النصر السعودي على أرضه، فإنني تابعت مباراة الفريق الأخيرة أمام الزوراء، ولاحظت أن (العالمي) يلعب بالصف الثاني من اللاعبين، بسبب تركيز الفريق على بطولة الدوري السعودي، وأتمنى أن يستمر النصر بهذا النهج في مباراته أمام الوصل، وأن نستغل ذلك بتحقيق الفوز، حتى نعود للمنافسة على بطاقتي التأهل لثمن النهائي، قبل أن نستضيف الزوراء في زعبيل، وتصبح الأمور بأيدينا، لكن ذلك يتطلب جهداً كبيراً، وتركيزاً من اللاعبين حتى نحقق الفوز أولاً على النصر».