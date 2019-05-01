العجماني يقود الذيد في الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، سالم بن هويدن الكتبي، عن تجديد التعاقد مع المدرب محمد العجماني لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وذلك تثميناً لما قدمه المدرب مع الفريق في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، وجرت مراسم توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي الدكتور حمود خلف.

وقال بن هويدن، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم التعاقد مع العجماني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، ويأتي هذا التعاقد المبكر من أجل منح الجهاز الفني الجديد الوقت الكافي لوضع تصوراته الفنية قبل بدء الاستعدادات، وفقاً لتوجهات مجلس الإدارة»، منوهاً بأنه تم منح المدرب العجماني صلاحيات كاملة في اختيار اللاعبين، وإعداد الخطة الفنية طبقاً لاستراتيجية مجلس الإدارة، وذلك لتعزيز الثقة به، لتحقيق تطلعات النادي المستقبلية.

وحل المدرب العجماني لقيادة الذيد، قبل ثماني جولات من نهاية الموسم، بدلاً من المدرب المواطن محمد سعيد الطنيجي، الذي اعتذر عن الاستمرار في مهامه لظروف خاصة.

وأنهى فريق الذيد دوري الدرجة الأولى في المركز السابع، ويتطلع في الموسم المقبل إلى التأهل للمرة الأولى لدوري الخليج العربي.

- حل المدرب العجماني

لقيادة الذيد قبل

ثماني جولات من

نهاية الموسم، بدلاً

من محمد سعيد

الطنيجي.