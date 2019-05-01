تيغالي الأقرب إلى لقب «هداف الدوري».. والسبب مبخوت

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

اشتعل صراع الهدافين في دوري الخليج العربي، بعد أحداث مثيرة شهدتها الجولة 22، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام مضت: (الأربعاء، الجمعة والسبت) بين الأرجنتيني تيغالي، وعلي مبخوت، والبرازيلي ويلتون، بعدما انتزع الأول صدارة الهدافين، مستغلاً إيقاف مبخوت ثلاث مباريات.

ورصدت «الإمارات اليوم» رأي الجمهور عن المهاجم الأفضل في الموسم الحالي والأكثر تهديفاً، بسؤال على «تويتر»: «أيهما أقرب إلى الفوز بلقب هداف دوري الخليج العربي بعد تألق لاعب الوحدة، الأرجنتيني تيغالي، وانتزاع صدارة الهدافين، وغياب علي مبخوت، بسبب الإيقاف، واقتراب لاعب الشارقة ويلتون، من حسم لقب الدوري؟»، وتم رصد ثلاثة لاعبين، هم: الأرجنتيني تيغالي، وعلي مبخوت، والبرازيلي ويلتون.

وأجمع 51% من المشاركين على لاعب الوحدة الأرجنتيني تيغالي، وقدرته على حسم لقب هداف الدوري، خصوصاً أنه لاتزال أمامه فرصة مباراة إضافية أفضل من منافسه علي مبخوت، الذي يغيب لمباراة أخرى، والذي حصل على 31% من إجمالي المصوتين، بينما حصد مهاجم الشارقة، البرازيلي ويلتون، 19% فقط من إجمالي أصوات المشاركين، الذين وصل عددهم إلى 405 مشاركين.

واعتبر مدير فريق النصر السابق والمحلل الرياضي، خالد عبيد، أن الأرجنتيني تيغالي هو الأقرب إلى الفوز بلقب هداف البطولة بسبب فاعليته أمام المرمى وحسه التهديفي، إضافة إلى انتفاضة الوحدة الأخيرة التي أسهمت في وجود اللاعب باستمرار داخل منطقة الجزاء وإحراز الأهداف، كما أن اللاعب قليل المشكلات ويتفرغ فقط للتسجيل، ما يميزه عن بقية المهاجمين، ويؤكد نجاح استمراراه في صدارة الهدافين، رغم وصوله إلى 34 عاماً.

وقال عبيد، لـ«الإمارات اليوم»، إن «فرصة علي مبخوت تقلصت في الفوز بلقب هداف الدوري بعد التعرض للإيقاف الذي كان لا داعي له، كون مبخوت لاعباً دولياً، ويجب ألا يوقف ويخسر فريقه جهوده في هذه المرحلة المهمة من عمر الدوري، تصرف يجب ألا يصدر من لاعب دولي أن يتجه إلى الشجار مع أي لاعب أو التعدي اللفظي، ما تسبب في خسارته صدارة الهدافين التي كان يمتلكها منذ بداية البطولة».

وأضاف: «من الصعوبة لحاق اللاعب البرازيلي ويلتون بصدارة الهدافين، إذ إن الفرق التي تلعب أمام الشارقة تبحث عن تأمين الجانب الدفاعي، وهناك مباريات صعبة للشارقة».

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