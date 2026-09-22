مبابي: الكرة الذهبية تكافئ من "خطف الأنظار" وليس الفريق الفائز

شدّد كيليان مبابي، المنافس على جائزة الكرة الذهبية، رغم موسم من دون ألقاب مع ريال مدريد الإسباني وخروج المنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي لكأس العالم ، على الطابع الفردي للجائزة التي تكافئ قدرة اللاعب على "خطف الأنظار".

وقال اللاعب الذي لم يُتوّج بعد بالجائزة رغم عروضه الفردية المذهلة، في مقابلة مع إذاعة "أر أف اي": "لن يعلنوا عن فريق في الظرف. سيعلنون عن لاعب. .. القدرة على تقديم أداء فردي ولفت الأنظار، هي ما يترك أثرا لدى الناس بالنسبة إلى جائزة مثل الكرة الذهبية".

وأضاف: "لقد كنت هدافا لأكبر المسابقات، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون عاما جيدا بالنسبة لي، وأنا أشعر بذلك".

وأنهى مبابي الموسم الماضي هدافا للدوري الإسباني (25 هدفا)، ولدوري أبطال أوروبا (15 هدفا)، وأصبح هذا الصيف، بفضل 10 أهداف إضافية، الهداف التاريخي لكأس العالم (22 هدفا في ثلاث نسخ).

وسيتنافس مبابي على وجه الخصوص مع زميله في منتخب "الزرق" عثمان ديمبيليه الذي يسعى إلى التتويج بالجائزة الفردية المرموقة للعام الثاني تواليا متسلحا بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وكذلك مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بلغ نهائي كأس العالم مع الأرجنتين، وعددا من اللاعبين الإسبان المتوجين أبطالا للعالم، مثل لامين جمال ورودري وفيران توريس.

ومن بين الأصوات، سيمثل 20 صوتا من أصل 100 قارة إفريقيا، وهو ما يُسعد قائد المنتخب الفرنسي الذي تعود أصوله الجزائرية إلى والدته والكاميرونية إلى والده.

وأردف نجم باريس سان جرمان وموناكو سابقا "لطالما شعرت بحب كبير في كل مرة وطأت فيها قدماي القارة الإفريقية... ودائما ما يسعدني أن يتحدث الناس عني بشكل جيد، وأن يربطوا اسمي بهذه الجائزة، الكرة الذهبية".

وتقام مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية في 26 أكتوبر.

كما علق مبابي على وصول زين الدين زيدان إلى قيادة المنتخب الفرنسي خلفا لديدييه ديشان الذي "صنع التاريخ" لأنه "أعاد فعلا المنتخب الفرنسي إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه. ولهذا، سنظل ممتنين له دائما".

وتابع المهاجم الذي أكد زيدان استمراره في دوره قائدا للمنتخب: "الآن، إنها مرحلة جديدة مع مدرب جديد. إنها البداية، إنه أمر جديد. سيتعين علينا أن نأخذ بصمتنا، لكننا سندخل فورا في أجواء المنافسة، وسيتعين علينا أن نبدأ من جديد في الفوز فورا، لأن هذا ما ينتظره الناس منا. وبالطبع، المنتخب الفرنسي، ننتظره دائما في القمة".

ونوه: "نحن في المدينة نفسها (مدريد)، ولذلك التقينا عدة مرات. كنا نعرف بعضنا البعض من قبل، لكنني أنتظر حقا الوصول إلى المقر (في كليرفونتين) لأعرف فعلا ما الذي ينتظره منا كفريق، وما الذي ينتظره مني كلاعب".

وبدأ أول تجمع للمنتخب الفرنسي في حقبة زيدان الإثنين في كليرفونتين، حيث وصل مبابي خلال اليوم، لكنه لم يشارك في الحصة التدريبية الأولى.

ويخوض المنتخب الفرنسي أربع مباريات في دوري الأمم أمام تركيا وبلجيكا في 25 و28 من الشهر الجاري، ثم أمام إيطاليا وبلجيكا في 2 و5 أكتوبر على ملعب ستاد دو فرانس.