«الاستئناف» ترفض شكوى العروبة ضد مصفوت

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف، المشكّلة من هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم أمس، رفض شكوى نادي العروبة ضد مصفوت، التي طالب فيها بنقاط مباراتهما بدوري الدرجة الأولى التي انتهت بالتعادل، بدعوى عدم قانونية مشاركة العاجي سو هوسي مع مصفوت.

واعتبرت اللجنة، التي ترأسها المستشار بدر الحمادي في بيان صحافي، أن مشاركة اللاعب قانونية بالنظر إلى صحة إجراءات تسجيله مع مصفوت، وبالتالي لا تغيير على وضعية خورفكان وحتا الصاعدين إلى «المحترفين»، حيث توّج الأول بطلاً لـ«الهواة»، والثاني وصيفاً. وكان يمكن في حال فوز العروبة في القضية أن يتأهل على حساب حتا.

من جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم»، أن العروبة لا يحق له اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» لاستنفاده كل مراحل التقاضي المحلية في هذه القضية.