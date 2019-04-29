زوارق أبوظبي تشارك في سباق روين الكلاسيكي

المصدر: روين - الإمارات اليوم

يشارك فريق أبوظبي في النسخة رقم 57 من سباق روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 24 ساعة الذي ينطلق غداً ويستمر يومين، في مدينة روين جنوب فرنسا، وبالتحديد على نهر سينا.

ويعد فريق أبوظبي المشارك العربي الوحيد في هذه البطولة، والذي واظب على الحضور فيها منذ ثلاث سنوات لتكون المشاركة الرابعة له هذا الموسم، ويمتلك سجلاً ذهبياً هنا، حيث أحرز لقب البطولة في أول مشاركة 2016، وحل في المركز الرابع في 2017، وحل ثالثاً في 2018، ويطمح في هذا الموسم إلى الفوز مجدداً باللقب الكلاسيكي أحد أغلى الألقاب في عالم الرياضات البحرية.

ويشارك الفريق في السباق بزورقين، إذ سيقود الزورق الأول كل من راشد القمزي وراشد الطاير وشون تورنتي وتوليو أباتي، بينما سيقود الزورق الثاني ماجد المنصوري وفالح المنصوري ومحمد المحيربي وراشد الرميثي، وبدأ الفريق بقيادة مدربه جيدو كابليني وضع الخطط والتجهيزات الفنية من أجل المغامرة القوية.

من جهته، شدد رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، على الأهمية الكبيرة للمغامرة التي سيخوضها فريق أبوظبي بزورقيه في منافسات روين، حيث إنه قادم كي يحقق أول ألقابه في الموسم.