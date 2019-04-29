3 أندية تنتظر هدية من شباب الأهلي أمام الظفرة لدعم حظوظها الآسيوية

المصدر: معاذ كمبال – العين

تترقب أندية العين والوحدة وبني ياس تلقي هدية ثمينة من فريق شباب الأهلي بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب فريق الظفرة في المباراة التي تجمع الطرفين، مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، وذلك من أجل المنافسة في المركز الرابع بالدوري الذي يمنح الفريق نصف البطاقة المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وضمن الشارقة بصورة رسمية مشاركته في الموسم المقبل في البطولة الآسيوية، فيما يتنافس كل من شباب الأهلي والجزيرة في المركزين الثاني والثالث المؤهلين أيضاً للمسابقة، بينما سيضمن تتويج فريق الظفرة بلقب كأس رئيس الدولة حصوله على بطاقة مؤهلة مباشرة على أن يتحول المركز الثالث في الدوري لنصف بطاقة يخول صاحبه بداية المشوار من الدور التمهيدي.

ويحتل فريق العين المركز الرابع برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الوحدة خلفه بنقطتين في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، فيما أنعش «السماوي» حظوظه أيضاً بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة بفوزه على فريق العين يوم السبت الماضي، وهو ما سيجعل المنافسة في المركز الرابع مشتعلة بين الأندية الثلاثة حتى نهاية الموسم.

الفائز بكأس رئيس الدولة سيضمن الحصول على بطاقة مباشرة إلى دوري أبطال آسيا.