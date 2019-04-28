النعيمي: ملعب خورفكان بحلته الجديدة سيكون جاهزاً قبل بداية الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، عبدالعزيز النعيمي، إن ملعب النادي بحلته الجديدة، سيكون جاهزاً لمباريات الفريق، قبل انطلاق الموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير ملعب خورفكان، ورفع قدرته الاستيعابية. وكان خورفكان قد حجز بطاقة الصعود إلى دوري المحترفين، بعد الفوز بلقب الدرجة الأولى، أول من أمس.

وأكد النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، أيضاً، أنهم متمسكون بالمدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، وقال: أمر طبيعي أن يواصل عمله معنا في الموسم المقبل، بعد النجاحات التي حققها في الموسم الحالي، وقد أبلغناه برغبتنا في ذلك بعد المباراة، وننتظر التفاهم معه بهذا الشأن.

وقال النعيمي إن مجلس الإدارة الحالي استفاد من جهود مجالس الإدارة السابقة، وأبقى التواصل قائماً مع أعضائها، ومع لاعبي الجيل الذهبي، وكان يسمع لكل نصيحة تسدى له. ولفت إلى أن خورفكان الفريق الوحيد الذي لعب معظم مباريات الموسم بأجنبي واحد، قياساً ببقية الأندية.

وعن أبرز الأسباب التي قادت لصعود خورفكان، بعد أن قضى 10 سنوات من اللعب في دوري الهواة، قال: لا يوجد سر بحد ذاته، بقدر العمل بروح الفريق الواحد، وبعد أن رفعنا شعاراً، عملنا بموجبه منذ أول يوم تم تكليفنا فيه بمهامنا الإدارية، وهو«فريق واحد، بقلب واحد، هدف واحد، خورفكان رقم واحد»، موضحاً: منذ بداية الموسم، زرعنا في نفوس اللاعبين الثقة العالية، للمضي للأمام لتحقيق الهدف، وأنهم قادرون على الصعود رغم أي معوقات محتملة، وذلك بالعمل الفعلي وبصمت عالٍ حتى تم تحقيق الهدف.