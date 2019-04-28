بني ياس يوقع على خسارة العين السابعة في الدوري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تلقى العين خسارته السابعة في دوري الخليج العربي على يد بني ياس 0-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بني ياس في الشامخة، ضمن الجولة 23 من المسابقة، ليتجمد رصيد العين عند 39 وتتراجع حظوظه في المنافسة على حجز احدى بطاقات التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بينما وصل بني ياس إلى النقطة 36.

واستقبلت شباك العين الهدفين بواسطة الكولومبي مايكل اورتيغا «49» والإسباني بيدرو كوندي «65».

وكان «الزعيم» خسر خلال الموسم الحالي على يد كل من الجزيرة ذهاباً 1-2 وإياباً 1-5، والشارقة 1-2، وشباب الأهلي 0-2، والظفرة 0-3، وعجمان 0-4.

وتقاسم طرفا المباراة السيطرة على مجريات الشوط الأول، وكان بني ياس الطرف المبادر بالهجوم، وبفضل رغبته في الفوز نجح في حسم المباراة لصالحه، في الوقت الذي لم يستفد العين من الفرص التي لاحت له.