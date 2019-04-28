ديوب: سأشجع شباب الأهلي بنسبة 20%.. والظفرة الأقرب للتتويج بالكأس

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق بكين رينهي الصيني، السنغالي ماكيتي ديوب، الذي لعب لناديي الظفرة وشباب الأهلي على مدار سبع سنوات، إنه يتمنى حصول فريق الظفرة على لقب كأس رئيس الدولة لكرة القدم في المباراة النهائية التي ستقام مساء غد في استاد هزاع بن زايد بين شباب الأهلي والظفرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيحرص على مشاهدة المباراة من خلال التلفزيون رغم أنها ستنطلق في وقت متأخر جداً بتوقيت الصين.

وأكد ديوب من مقر اقامته في العاصمة الصينية بكين، أمس، لـ«الإمارات اليوم» أن حظوظ الظفرة في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة هي الأكبر مقارنة بفريق شباب الأهلي، وقال: «بالنسبة لي سأشجع الظفرة في المباراة النهائية بنسبة 80%، بينما سأشجع شباب الأهلي بنسبة 20%، لكن في المقابل أعتقد أن فريق الظفرة هو الفريق الأقرب للحصول على هذا اللقب المهم».

وأشار لاعب فريق الظفرة وشباب الأهلي السابق إلى أنه لن يفوت فرصة مشاهدة المباراة على التلفزيون رغم أنها ستنطلق في الساعة 11:45 بتوقيت الصين وتنتهي في فجر اليوم التالي، الذي ينتظر فيه فريقه لقاء قوياً أمام فريق لاينونغ هواين ضن مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الصين.

وقال ديوب الذي انتقل لصفوف بكين رينهي في يوليو 2018: «بالتأكيد لن أفوت مشاهدة هذه المباراة المهمة، وسأحرص على أن أتابعها مباشرة على التلفزيون. صحيح أن لدي مع فريقي مواجهة مهمة في كأس الصين لكنها لا تقل أهمية بالنسبة للقاء الذي يجمع بين الناديين اللذين سبق أن ارتديت شعارهما في الإمارات».

وتعليقاً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن الظفرة يمكن أن يظهر بشكل قوي في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل في حال تتويجه بكأس رئيس الدولة، قال ماكيتي ديوب: «سأكون واقعياً، الأمور ستكون صعبة جداً بالنسبة للفريق في أن يظهر في البطولة الآسيوية بصورة قوية، الظفرة سيكون في حاجة للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين من أصحاب الخبرة في البطولة القارية، وهذا الأمر سيجعلهم أيضاً مطالبين بالإنفاق المالي بشكل أكبر لإبرام الصفقات الجديدة».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لديه الرغبة في العودة للعب في دوري الخليج العربي مستقبلاً، قال: «أنا حالياً متربط بعقد مع فريق بكين رينهي، بالتأكيد يوماً ما أرغب في العودة إلى الإمارات ولكن لا أعرف متى يمكن أن يكون ذلك، كما لا أعرف النادي الذي يمكن أن ألعب في صفوفه، الأمر كله متروك للمستقبل».

ولعب ماكيتي ديوب خلال مسيرته مع أندية روت اوتونوم واسيك ياكار السنغاليين بجانب الوطني السعودي والنجمة اللبناني والكرامة السوري، قبل أن يبدأ مشواره في دوري الخليج العربي مع فريق الظفرة الذي سطع فيه نجمه وتدرج حتى أصبح قائداً للفريق قبل أن ينتقل بعدها لصفوف شباب الأهلي، ومنه غادر لخوض تجربة احترافية في الدوري الصيني مع فريق بكين رينهي.