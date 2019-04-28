ختام الدوري العام للكاراتيه في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

انتهت فعاليات الدوري العام للكاراتيه التي أقيمت، أول من أمس، بصالة نادي الشارقة فرع الحزانة في فئات الأشبال والفتيات، حتى فئات الرجال والسيدات، في مسابقتي الكاتا والكوميتيه، بمشاركة 13 فريقاً، هي شباب الأهلي والنصر والشارقة للألعاب الفردية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة لرياضة المرأة والذيد واتحاد كلباء وعجمان والخليج الدولي وأشبال الإمارات وآيس أكاديمي والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحضور عدد كبير من محبي لعبة الكاراتيه وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

وفاز فريق نادي أشبال الإمارات بمنافسات كاتا الأشبال، فيما فاز نادي النصر بكاتا الناشئين، وفاز شباب الأهلي بكاتا الشباب، فيما فاز نادي الشارقة للألعاب الفردية بكاتا رجال، وفاز نادي شباب الأهلي بكاتا الفتيات، كما فاز نادي النصر بكاتا الناشئات، وظفر شباب الأهلي بكاتا الآنسات، وفي منافسات كوميتيه أشبال فاز «آيس أكاديمي» بالمركز الأول، وفي منافسات كوميتيه ناشئين فاز نادي الخليج الدولي بالمركز الأول، وفاز نادي الخليج بكوميتيه الشباب، وفاز النصر بكوميتيه الرجال، وفاز شباب الأهلي بكوميتيه فتيات، وكوميتيه الناشئات، فيما فاز نادي الخليج الدولي بكوميتيه الآنسات، فيما فاز نادي الشارقة لرياضات المرأة بكوميتيه السيدات.