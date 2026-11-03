«الشارقة السينمائي»: سنواصل الاستثمار في المواهب

بعد ستة أيام حافلة بعروض «الفن السابع»، أسدل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الستار على فعاليات نسخته الـ13، التي نظمتها مؤسسة «فن» – منصة الاكتشاف الإعلامي، أول من أمس، وكرم المهرجان، الذي استقطبت فعالياته أكثر من 50 ألف زائر ومشارك وطالب، خلال حفل الختام، الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، المواهب وصناع الأفلام المتميزين الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة، تقديراً لإبداعاتهم وما قدموه من أعمال سينمائية تنوعت في موضوعاتها وأساليبها الفنية، إذ حصد فيلم «أطلس الكون» للمخرج باول نيغويسكو جائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما فاز فيلم «جدي نيهونجين» للمخرجة سيليا كاتوندا بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير إلى فيلم «عالم الأحلام العظيم» للمخرج ريمي دوران.

وضمن فئة الأفلام الروائية القصيرة، حصل فيلم «عوق» للمخرج عبدالرحمن المدني على جائزة أفضل فيلم عربي روائي قصير، بينما فاز فيلم «أحلام صغيرة بحجم العالم» للمخرجين شويتا باراخ وراكيش إي ناير بجائزة أفضل فيلم روائي دولي قصير، أما جائزة أفضل فيلم وثائقي فكانت من نصيب فيلم «خطى الذاكرة، بين بلاد الفل والرياحين» للمخرجة أريج الغامدي.

وشمل التكريم أصحاب المواهب الشابة، إذ فاز فيلم «الوحش» للمخرجة سوهي إي بجائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والشباب، وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير من صنع الطلبة إلى فيلم «مبروك عليكو» للمخرجة مريم جنيني، فيما حصد فيلم «فيلو» للمخرجين مارثا ريفيير، ولورا دارا، وتيو بيرغونيو، وغاسبار كيلر دو شلايتهايم، وجوآن كوبييه، ورومان كاشا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير من صنع الطلبة.

وفاز فيلم غوهان بجائزة الجمهور، التي يقدمها المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، وتتيح للجمهور اختيار فيلمه المفضل من بين جميع الأفلام التي عُرضت خلال فعالياته.

من ناحيتها، هنأت نائب مدير مؤسسة «فن»، هدى الهرمودي، الفائزين بجوائز النسخة الـ13 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، مشيدةً بإبداعاتهم وما قدموه من أعمال سينمائية متميزة.

وأضافت: «التفاعل الذي شهدته فعاليات المهرجان، إلى جانب الأفكار والتجارب الإبداعية التي قدمها المشاركون، تعكس الإمكانات الواعدة للأجيال الجديدة في صناعة السينما، ما يحفزنا على مواصلة الاستثمار في طاقاتهم، وتوفير البيئة التي تساعدهم على تحويل شغفهم إلى إنجازات. ونتطلع إلى أن تكون هذه النسخة محطة مهمة في مسيرتهم، وأن نرى أعمالهم مستقبلاً على شاشات المهرجانات العالمية».