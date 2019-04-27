خورفكان وحتا في مسرح «المحترفين» على ألحان عبدالوهاب ووليد

المصدر: محمد فاضل - حورفكان

صعد فريقا خورفكان وحتا بقيادة المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر والوطني وليد عبيد على التوالي إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد فوز الأول على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها عبدالقادر قمبر في الدقيقة (7)، ومحمد مال الله (24)، والبرازيلي رودريغو (89)، ليصبح رصيده (38) نقطة بالمركز الأول، بينما صعد حتا بفوزه على الحمرية بهدف نظيف سجله البرازيلي جيليمار ريبيرو (90) ليصبح رصيده (37) نقطة وهو مثل رصيد العروبة الذي فاز على دبا الحصن بهدفين دون مقابل، إلا ان حتا خطف بطاقة الصعود الثانية مستفيداً من المواجهات المباشرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى أمس، وأسفرت بقية نتائجها عن فوز الذيد على العربي بهدفين نظيفين، ومسافي على مصفوت بهدف نظيف.

وتوج رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة فريق خورفكان باللقب، بحضور الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وعدد من القيادات الرياضية بنادي خورفكان وسط فرحة غامرة لجمهور «النسور».

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان عبدالعزيز عبدالله النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «شكراً للمدرب القدير عبدالوهاب عبدالقادر وجهازه الفني والكابتن علي خليل مدير الفريق والجهاز الإداري، وبلا شك نحن سعداء لتحقيق هذا الصعود الذي ساهمت به كل مدينة خورفكان، بداية من جيل خورفكان الذهبي، واللاعبين والجمهور، ومجلس ادارة النادي جزء من هذه الأسرة الكبيرة، والحمد لله على هذا الإنجاز».

وكان خورفكان (الخليج سابقاً) قد صعد للعب في دوري المحترفين بعد ان احتل المركز الاول في دوري الهواة في الموسم 2007-2008، بإشراف مدربه الحالي العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، ليشارك خورفكان في اول موسم منذ تدشين الاحتراف في الدولة في الموسم 2008، وهبط الفريق في الموسم نفسه، وحمل لاعبو خورفكان مدربهم عبدالوهاب عبدالقادر على الأكتاف وطافوا به ملعب المباراة، تعبيراً عن فرحة الصعود، خصوصاً ان خورفكان رأى النور مرتين بقيادة المدرب عبدالوهاب عبدالقادر.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي عبيد البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: سعداء لهذا الصعود ونحن نستحقه بشكل كامل، وأشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب وليد عبيد والجهاز الاداري واللاعبين وكل من ساهم بتحقيق هذا الانجاز الذي تحقق بفضل إصرار اللاعبين ووقفة الجمهور وجميع أبناء مدينة حتا.

وكان فريق حتا قد صعد للمرة الأولى في الموسم 2016-2017 للمشاركة في دوري الخليج العربي منذ تدشين الاحتراف بعد أن فاز بالمركز الاول لدوري الدرجة الاولى في الموسم 2015-2016، وبإشراف المدرب وليد عبيد أيضاً، وتمكن حتا من البقاء لأول مرة بتاريخه كنادٍ محترف، قبل أن يهبط في الموسم الذي تلاه.

- حتا حسم معركة الصعود على حساب العروبة بالمواجهات المباشرة.