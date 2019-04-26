اتحاد الكرة يرفض مقترح إلغاء نسبة الـ 2% من عقود اللاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، خلال اجتماع له أمس استمر لأكثر من أربع ساعات بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة، رفض مقترح إلغاء نسبة 2% من قيمة عقود اللاعبين، التي يحصل عليها الاتحاد من الأندية، وتأجيل البتّ في المقترح الخاص بإجراء بعض التعديلات على نظام سقف رواتب اللاعبين لمزيد من التشاور، فيما اعتمد مجلس الإدارة مشروع خارطة الطريق (2030) لتطوير كرة القدم بالإمارات، والمقدم من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

وأكّد أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، أن المجلس قرّر عقد الجمعية العمومية العادية في 23 مايو بفندق ماريوت الجداف في دبي.

وقال بن هزام، في بيان صحافي، إنه تمت الموافقة على بدء الموسم الكروي للمراحل السنية في منتصف شهر سبتمبر المقبل، واعتماد المسابقات للموسم المقبل، وتم أيضاً اعتماد نتائج 23 حكماً مستجداً من الذين شاركوا في دورة الحكام المستجدين، التي عقدت في شهر مارس الماضي.