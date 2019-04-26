مدرب «الصقور»: لدينا 5 مدافعين قصار القامة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عزا مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، الخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي في الجولة 22 من دوري الخليج العربي 1-5 إلى قصر قامة مدافعي فريقه، مشيراً إلى أن خمسة منهم تراوح أطوالهم بين 1.70 و1.75 متر، ما اعتبره مشكلة كبيرة للفريق وخط دفاعه في الكرات العرضية، مشيراً إلى أن الفريق ارتكب أخطاء كارثية أمام فريق شباب الأهلي، كانت سبباً في خسارة الفريق الكبيرة، وسهلت من مهمة الفريق الخصم في تحقيق الفوز.

وقال قادري في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «عانى الفريق كثيراً من الغيابات والإصابات، ويكفي أن الفريق خاض المباراة في ظل غياب أبرز لاعبيه، وليد عمبر، والهداف الفرنسي دياباتي، إضافة إلى إصابة سبيل غازي، في الإحماء، وخوض سلطان حسين المباراة مصاباً، بسبب عدم وجود أي خيارات في خط الدفاع، فأنا لا اختلق مبررات، لكنها مشكلات للأسف، بسبب أن الإمكانات المتاحة لم تنجح في توفير البدائل المناسبة للمباراة، خسرنا المباراة بالتأكيد، وشباب الأهلي يستحق، ولكن فريق الإمارات سهل من مهمته بإعطائه ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة من المباراة».

وختم: «يجب أن ننسى المباراة التي انتهت، ونركز في المباريات المقبلة».