هوية الصاعدين إلى «الأضواء» تتحدد اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتعرف الشارع الرياضي اليوم إلى هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، عندما تقام خمس مباريات حاسمة في توقيت واحد، بالجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى، في الساعة السادسة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، إذ يلتقي خورفكان مع التعاون، ودبا الحصن مع العروبة، والحمرية مع حتا، في أقوى وأبرز مباريات الجولة لصلتها بالصعود، كما يتقابل خارج نطاق المنافسة الذيد مع العربي ومسافي مع مصفوت.

ويتصدر خورفكان ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 35 نقطة، يليه حتا (34 نقطة)، ثم العروبة بفارق المواجهات المباشرة، يليها الحمرية (32 نقطة) في المركز الرابع، ثم دبا الحصن في المركز الخامس (29 نقطة)، ثم مسافي سادساً (22 نقطة)، والذيد (18 نقطة)، والعربي (16 نقطة)، والتعاون (14 نقطة)، ومصفوت (خمس نقاط).

ويحتاج فريق حتا إلى الفوز على الحمرية للصعود، بغض النظر عن نتائج بقية المباريات، بينما سيحتاج الحمرية إلى الفوز مقابل خسارة أو تعادل العروبة ليستفيد من تفوقه بالمواجهات المباشرة، بينما سيحتاج خورفكان إلى الفوز للصعود والفوز بالدرع، وسيكتفي خورفكان بالتعادل للصعود في حال خسارة العروبة وحتا.

من جهته، وصف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات أحمد المهبوبي، الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بأنه من أفضل المواسم الكروية منذ سنوات عديدة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يمكننا أن نصف الموسم الحالي بأنه أكثر المواسم الكروية تميزاً من ناحية قوته، بدليل أنها المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي لم تحسم هوية الفريقين الصاعدين، وبقاء أربعة فرق في المنافسات يعطي انطباعاً عن قوته، كما كان موسماً خالياً من أي منغصات».

يذكر أن اتحاد الكرة سيمنح جائزة مالية قدرها مليون درهم لصاحب المركز الأول إضافة إلى الدرع، بينما ستكون جائزة الوصيف 500 ألف درهم.

- خورفكان «35 نقطة» وحتا «34 نقطة» أقرب إلى بلوغ دوري المحترفين.