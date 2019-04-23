نادي يفسخ عقده مع لاعب الوحدة السابق بعد 15 دقيقة فقط

المصدر: معاذ كمبال –أبوظبي

أعلن نادي بوتافوجو البرازيلي بصورة رسمية فسخ عقده مع اللاعب البرازيلي دنيلسون الذي سبق وأن لعب في صفوف فريق الوحدة خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2016 وذلك بسبب مشاكل بدنية لا تزال تلاحق اللاعب، لتتوقف بذلك مسيرة اللاعب مع بوتافوجو وفي رصيده 15 دقيقة فقط كان قد شارك فيها أمام فريق ريد بول في دوري الدرجة الثانية البرازيلي منتصف شهر فبراير الماضي.

وقال نائب رئيس بوتافوجو، أوزفالدو فيستوتشي لصحيفة "جلوبل إي سبورت": "أنه فتى صغير ويعمل بجد ويمكنه مواصلة مسيرته في نادي أخر، من الصعب تقييمه في الفترة القصيرة، حينما وقع لصفوف الفريق احبته الصحابة والمشجعين أيضاً لكنه لم يتمكن من أثبات قدراته التي قدمها سواء مع فريق ساو باولو أو أوروبا".

يذكر أن دنيلسون "31 عاماً" والذي سطع نجمه مع فريق ارسنال الإنجليزي كان يرتبط بعقد مع نادي بوتافوجو حتى أبريل 2020 لكن الإصابات المتلاحقة التي ظل يعاني منها جعلته خارج حسابات الفريق الذي قرر فسخ العقد معه بصورة رسمية الأول من أمس.