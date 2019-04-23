ذوب آهن يحدد مصير الوصل في «أبطال آسيا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل مباراة مصيرية عندما يلتقي في السابعة والنصف من مساء اليوم، ذوب آهن الإيراني في أصفهان، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، إذ يحتاج إلى الفوز حتى يحتفظ بآماله في التأهل إلى دور الـ16.

ويحتل «الفهود» المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع النصر السعودي، بينما يتصدر ذوب آهن برصيد سبع نقاط، مقابل أربع نقاط للزوراء العراقي، إذ يلتقي الزوراء مع النصر اليوم في كربلاء.

ولن يكون أمام الوصل سوى الفوز، خصوصاً أن الخسارة تعني خروجه من دور المجموعات، خصوصاً أن البطولة القارية تعد آخر آمال الوصل في الموسم الحالي، بعدما ودّع مسابقات كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي وكأس زايد للأندية الأبطال، ويحتل المركز العاشر في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وحظوظه انتهت في احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بعدما شارك في الموسمين الماضي والحالي.

ويدخل «الإمبراطور» وسط ظروف صعبة، أبرزها غياب البرازيلي فابيو ليما، وخميس إسماعيل بداعي الإيقاف، إذ حصل ليما على البطاقة الحمراء في الجولة الثانية أمام الزوراء، بينما حصل إسماعيل على الإنذار الثاني أمام ذوب آهن في لقاء الذهاب بزعبيل.

في المقابل، لا تقتصر الصعوبات بالنسبة إلى المدرب الروماني لورينت ريجيكامب على غياب ليما وإسماعيل، بل هناك النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الماضية، وغياب الثقة لدى اللاعبين، خصوصاً أن «الفهود» أهدر فرصة العودة إلى الانتصارات في الجولة الـ21 من الدوري، عندما تقدم بثلاثة أهداف دون رد على الفجيرة، قبل أن يرد «الذئاب» بإحرازه ثلاثة أهداف، وتنتهي المباراة بالتعادل، ليستمر غياب الوصل عن الانتصارات منذ الفوز على الظفرة بهدفين مقابل هدف في 30 مارس الماضي. ويأمل الوصل أن يرد الدين لفريق ذوب آهن، الذي فاز ذهاباً في زعبيل 3-1، لكن بارقة الآمل تبدو في عودة اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن دور المجموعات، ليدعم البرازيلي كايو كانيدو في الهجوم، خصوصاً مع عدم قيد البرازيلي فينسيوس ليما، وغياب فابيو ليما.

من جهته، لن يكون ذوب آهن نداً سهلاً، خصوصاً أنه يلعب وسط جمهوره، سعياً للاقتراب من التأهل إلى دور الـ16، رغم البداية الضعيفة بعد التعادل على أرضه مع الزوراء، ثم حقق فوزين خارج أرضه على النصر والوصل.