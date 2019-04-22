جمهور العروبة وتألق قمبر وعزيمة حتا.. نجوم الجولة الـ 17 في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

باتت حظوظ خورفكان وحتا الأقوى بالتأهل لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد ختام الجولة 17 لدوري الدرجة الاولى التي أقيمت الجمعة، وأسفرت مبارياتها عن فوز خورفكان على مصفوت (3-2)، وحتا على مسافي (4-0)، وتعادل العروبة مع الحمرية بهدف لمثله، وفوز كل من الذيد على التعاون ودبا الحصن على العربي بنتيجة (3-1).

وقادت هذه النتائج الى عودة خورفكان للصدارة برصيد (35) نقطة، يليه حتا (34) نقطة، وهو ذات رصيد العروبة الذي تخلى عن الصدارة واصبح ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة، يليهم الحمرية برصيد (32) نقطة بالمركز الرابع، ثم دبا الحصن (29) نقطة بالمركز الخامس، ليتأجل التعرف الى هوية ممثلي الهواة في دوري الاضواء حتى الجولة الاخيرة التي ستقام الجمعة المقبلة في توقيت واحد، وتجمع في أهم مبارياتها خورفكان مع التعاون، ودبا الحصن مع العروبة، والحمرية مع حتا.

وكشفت الجولة قبل الأخيرة عن مشاهد بارزة في دوري «الهواة».

متطلبات الصعود

سيحتاج فريق حتا الى الفوز على الحمرية للصعود بغض النظر عن نتائج بقية المباريات، بينما سيحتاج الحمرية الى أن يفوز، ويخسر العروبة أو يتعادل، ليستفيد من تفوقه بالمواجهات المباشرة.

وسيحتاج خورفكان الى الفوز للصعود أو التعادل في حال خسارة العروبة وحتا.

حتا يرفض المستحيل

خدم فريق حتا، بقيادة مدربه وليد عبيد، نفسه بنفسه خلال المباراة التي هزم بها مسافي برباعية نظيفة، واصبح الأقرب للصعود، مستفيداً من فارق المواجهات التي تفضله على العروبة، وذلك من خلال التركيز على مباراته دون التفكير بالمباريات الأخرى التي جرت بالتوقيت ذاته، ما مهد له تحقيق نتيجة كبيرة أمام مسافي (4- 0)، رغم أن المنافس يعد أبرز الفرق التي تنتهج اللعب بالأسلوب الدفاعي المتكتل.

تألق الحمرية

حافظ فريق الحمرية على حظوظه حتى الجولة الاخيرة، بعد أن فرض التعادل على العروبة، وكان قريباً من الفوز لو أن مهاجمه محمد ناصر استفاد من فرصتين في الدقائق الاخيرة، فضلاً عن تألقه في الشوط الثاني بعد ان قدم مباراة جميلة اتسمت بالتكتيك العالي.

قمبر يسعد خورفكان

فرض لاعب خورفكان عبدالقادر قمبر نفسه نجماً للجولة 17 لدوري الدرجة الاولى من دون منازع، بعد أن سجل هدفين حاسمين لفريقه بمرمى مستضيفه مصفوت، بعد ان تأخر «النسور» بالنتيجة في مناسبتين، كما أسهم في صناعة عدد من الفرص الهجومية التي أرهقت دفاع مصفوت.

8000 متفرج

تابع مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري الدرجة الاولى جمهور كبير حضر في المدرجات قارب الـ8000 متفرج في المباريات الخمس، وبشكل فاق الحضور في الكثير من مباريات دوري الخليج العربي.

وتسيّد الجمهور الذي حضر مباراة العروبة والحمرية الجولة، إذ حضر ما يقرب من 5000 متفرج، يليه جمهور مباراة حتا ومسافي الذي ملأ المقصورتين الرئيستين لاستاد حمدان بن راشد بمدينة حتا وقارب نحو 1500 متفرج، بينما زحف عدد كبير من جمهور خورفكان خلف فريقه، إلى مدينة مصفوت، وقارب الـ1000 متفرج.

حسرة كاريكاري

فرّط فريق العروبة في الفوز على الحمرية بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، والذي كان بمتناول الايدي عندما اضاع لاعبوه فرصاً كثيرة لتسجيل الاهداف التي كان يمكن لها ان تحسم النتيجة بشكل مبكر، إلا ان الهجمة التي اضاعها الغاني كوامي كاريكاري من وضع سهل داخل الست ياردات في الدقيقة 90+4 تسببت في حسرة كبيرة لدى محبي العروبة، وربما تكون الهجمة التي تضيع الصعود.

مباراة من العمر

قدم لاعبو مصفوت مباراة فنية عالية المستوى أمام خورفكان لا تعكس وجود الفريق بالمركز الاخير لترتيب فرق البطولة، وربما يمكن وصف المباراة بكونها احدى أفضل خمس مباريات في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى، ويعود ذلك إلى أن مصفوت نجح في مرحلة الذهاب بالفوز على خورفكان وارباك صدارة النسور الخضر، وبحث لاعبو مصفوت عن تكرار النتيجة بالرغم من أن المباراة غير مؤثرة في ترتيب الفريق.

براعة منصور

نجح حارس مرمى خورفكان منصور البلوشي في الحفاظ على صدارته كأفضل حارس في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى، بعد ان أفسد على مهاجمي مصفوت فرصة تسجيل ثلاثة اهداف مؤكدة كادت ان تغير النتيجة وتنهي حظوظ فريقه بالصعود، وابرزها هجمة في الوقت بدل الضائع.

فرص سهلة

أضاع قائد فريق العروبة البرازيلي بيريرا فرصاً سهلة امام مرمى الحمرية، خصوصاً في الشوط الاول كانت ستحسم النتيجة بشكل مبكر لولا التسرع في التسديد وعدم التركيز، وصدق من خلالها ما كان يخشاه جمهور العروبة الذي كان يردد عبارة (من لا يسجل، يسجل عليه).

جمهور الفجيرة يساند العروبة

رد جمهور نادي الفجيرة الدين لجمهور جاره العروبة عندما كان يساند الاخير «الذئاب» في مبارياته بدوري الخليج العربي، وحضر بشكل غفير لمساندة «العرباوي»، ولم يتوقف عن التشجيع حتى آخر دقيقة من المباراة.