صفوف الوحدة مكتملة في مواجهة الريان

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة تدريبه الأخير في الخامسة من مساء اليوم على استاد آل نهيان، استعداداً لمواجهة الريان القطري في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي تقام في السابعة والنصف مساء غدٍ على الملعب نفسه.

ومن المنتظر أن يركز المدير الفني للفريق، الهولندي تين كات، خلال مران اليوم، على وضع اللمسات الأخيرة للخطة التي سيؤدي بها المباراة، والاستقرار على التشكيل الأساسي الأنسب للبدء به، في ضوء اكتمال صفوف الفريق، بعد خلو القائمة الأساسية من الإيقافات والإصابات.

ويتصدر الوحدة المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق المواجهات المباشرة مع فريق الاتحاد السعودي، الذي يلتقي منافسه لوكوموتيف الأوزبكي في الجولة نفسها.

وقال مصدر في الجهاز الفني لفريق الوحدة إن لاعب الوسط، المهاجم يحيى الغساني، اقترب من الدخول في قائمة الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيراً، وسيتحدد موقفه النهائي بعد التدريب الأخير للفريق مساء اليوم.

واستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء أمس على استاد آل نهيان، بمشاركة جميع اللاعبين، وساد التفاؤل داخل الفريق بتحقيق الفوز، والحصول على النقاط الثلاث، والاستمرار في تصدر المجموعة، والوصول إلى النقطة التاسعة، وقطع خطوة مهمة نحو التأهل للدور الثاني للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي اختيار لجنة الحكام بالاتحاد طاقم تحكيم يابانياً لإدارة المباراة، بقيادة كيمورا هيرموكي للملعب، وأوشي شينجي وتاكاجي ناكومي للخطوط، ومعهم أوكابي تاكوتو حكماً رابعاً، ويراقب المباراة إسلاموف دافلاتماند من طاجيكستان، ويراقب الحكام السنغافوري شيانج واه جون.