الحسم يتأجل.. خورفكان وحتا أقرب إلى الصعود

المصدر: محمد فاضل - دبي

تأجل حسم هوية الفريقين الصاعدين من دوري الدرجة الأولى لأضواء المحترفين في الموسم المقبل إلى الجولة الأخيرة المقررة الجمعة المقبلة، وذلك بعد فوز خورفكان على مصفوت (3-2)، وحتا على التعاون (4-صفر)، وتعادل العروبة مع الحمرية (1-1)، وفوز دبا الحصن على العربي (3-1)، والذيد على التعاون بالنتيجة نفسها، أمس، ضمن الجولة 17.

وبهذه النتائج أصبح رصيد خورفكان (35) نقطة، يليه حتا (34) متفوقاً بفارق المواجهات على العروبة (34)، يليهما الحمرية (32)، ودبا الحصن (29)، في المراكز الخمسة الأولى.

وستحدد الجولة الأخيرة هوية الصاعدين إذ يلتقي فيها خورفكان مع التعاون، والحمرية مع حتا، ودبا الحصن مع العروبة، ويحتاج خورفكان وحتا للفوز بأي نتيجة للصعود معا، بينما يلزم العروبة الفوز مقابل تعثر اثنين من الفرق التي تنافسه على الصعود.

وارتقت مباراة مصفوت وخورفكان لتكون الأقوى والأبرز فنياً، حيث نجح مصفوت في التقدم مرتين قبل ان يتمكن خورفكان من قلب النتيجة، ويحسب للاعب خورفكان عبدالقادر قمبر تسجيله لهدفين (54 و79)، إضافة إلى هدف سجله البرازيلي رودريغو (69)، بينما سجل لمصفوت حمد البلوشي (45+1)، والعاجي أكيا (63).

وفرط العروبة في فوز كان بمتناوله، فيما ساهم حارس الحمرية محمد سعيد في التصدي لأكثر من هدف مؤكد، إذ أضاع محترف العروبة النيجيري كاري فرصة هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عندما سدد إلى خارج المرمى من وضعية انفراد، وسجل للعروبة البرازيلي إديلسون بيريرا (9)، وللحمرية البرازيلي توماس المينو (79).

وخدم حتا نفسه بنفسه ونجح في تحقيقه فوزاً كبيراً، وسجل له البرازيلي ريبيرو (5)، ويوسف شاه (37)، وماهر جاسم (51)، وراشد سالم (82).