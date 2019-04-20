ليوناردو: «أبطال آسيا» أهم من الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا، أن «العنابي» بات تركيزه على التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن البطولة القارية باتت أهم بالنسبة للوحدة من مباريات دوري الخليج العربي.

وقال ليوناردو لـ«الإمارات اليوم» إن الوحدة بات في وضع جيد جداً في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، موضحاً: «لم نبدأ دور المجموعات بشكل جيد، بالخسارة أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على أرضه، ولكننا حققنا الفوز في الجولة الثانية على الاتحاد السعودي، ثم الانتصار خارج أرضنا أمام الريان ما زاد من حظوظنا في التأهل».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة جداً مرة أخرى أمام الريان في أبوظبي، الاثنين المقبل، ويجب أن نحقق الفوز حتى نقترب بشكل كبير من التأهل إلى ثمن النهائي، إذ يجب أن نستغل خوض المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا، لأن هذه المباريات يجب ألا نفرط بها، وتكون أفضل فرصة لتعزيز حظوظ الوحدة في تخطي دور المجموعات».

وأبدى اللاعب البرازيلي سعادته بالفوز الذي حققه الوحدة على شباب الأهلي في الدوري، وقال: «بالتأكيد مباريات الدوري مهمة، ونحن نلعب من أجل الفوز في أي مباراة نلعبها، ولقد كانت مباراة جيدة أمام فريق قوي مثل شباب الأهلي، يلعب على أرضه ووسط جمهوره، كما أنه يحتل المركز الثاني في الدوري، وكان يسعى إلى تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب، إذ إن جميع هذه العوامل توضح أهمية وقيمة الفوز الذي حققناه خارج أرضنا».

وأضاف: «كنا نحتاج إلى الفوز في هذا التوقيت قبل مواجهة الريان في دوري أبطال آسيا، خصوصاً أننا خسرنا بشكل درامي أمام النصر في الجولة الماضية، وما يجعلنا نشعر بالرضا أننا قدمنا أمام شباب الأهلي مستوى جيدا، إلى جانب تحقيق الفوز».

وأشار ليوناردو إلى أن الوحدة بإمكانه المنافسة في المركزين الثالث والرابع، ولكن ذلك يتطلب أن يحقق الفوز في المباريات المتبقية.

وعن تقييمه للمردود الذي ظهر به في أو موسم له مع الوحدة، قال: «أنا راضٍ جداً عن المستوى الذي ظهرت به، رغم أنني مقتنع بأنني لم أقدم كل ما لدي، وأنني أمتلك أفضل من ذلك».

الوحدة في وضع

جيد جداً في

المجموعة الثانية

من دوري أبطال آسيا.