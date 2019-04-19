جمال معروف: احتفالي أمام الشارقة «رسالة»

المصدر: الامارات اليوم

أكد لاعب العين جمال معروف أن احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى فريقه السابق الشارقة وعلى أرضه، أول من أمس، ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، جاء رداً على الطريقة التي استغنى بها نادي الشارقة عن خدماته في بداية الموسم الحالي، معتبراً أنه عندما كان لاعباً في الشارقة، كان يجلس دائماً في المدرجات، على الرغم من أن مستواه كان يؤهله للوجود ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين، مشيراً إلى أنه حاول من خلال احتفاله بالهدف إرسال رسالة للشرقاوية بأنه لا يستحق الطريقة التي غادر بها النادي، بعدما قام بفسخ عقده، على حد تعبيره.

وقال جمال معروف في تصريحات صحافية: «لا أدري من كان السبب في فسخ عقدي مع نادي الشارقة، فهل كان المدرب أم إدارة النادي؟ لكن في كل الأحوال، فإن رسالتي للشرقاوية قد وصلت، وهي أنني كلاعب مكاني في الملعب لا المدرجات». وسجل جمال هدف التعادل لفريقه في مرمى الشارقة، عندما كان الأخير متقدماً بهدف سجله المحترف البرازيلي إيغور، قبل أن تنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2، إذ كان سعيداً وهو يحتفل بالهدف بطريقة أثارت غضب الشرقاوية، لأنهم لم يتوقعوا أن يحتفل اللاعب بهذه الطريقة بهدفه في مرمى فريقه السابق. وأضاف «بالنسبة لي فإنني مستغرب للطريقة التي خرجت بها من النادي في بداية الموسم الحالي، وقد فوجئت بفسخ عقدي». وأكمل جمال معروف «مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري كان قد تحدث معي قبل أن اذهب إلى نادي الإمارات، لكن عندما استلم تدريب الشارقة لم أكن ضمن خياراته، وقد يكون القرار ليس بيده وإنما بيد شخص آخر».

وتابع «لم أكن أتوقع أن أرحل عن نادي الشارقة بتلك الطريقة، لكن رسالتي إليهم وصلت».

وقدم جمال معروف منذ رحيله عن الشارقة وانضمامه إلى نادي العين مستوى كروياً متطوراً، وظل يشكل عنصراً مهماً في صفوف الزعيم العيناوي.

جمال معروف:

«لا أدري من كان

السبب في فسخ

عقدي مع نادي

الشارقة».