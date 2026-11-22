عاد برشلونة حامل اللقب من بعيد وحوّل تخلفه أمام ضيفه فياريال بهدفين إلى فوز 3-2 اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ما سمح له بالابتعاد مجددا عن غريمه ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط.

ودخل فريق المدرب الألماني هانزي فليك اللقاء وهو على المسافة ذاتها من ريال بعد فوز الأخير على سلتا فيغو 2-1 السبت، لكنه نجح بعد شوط ثان كبير وفوز رابع تواليا محليا وقاريا في الابتعاد مجددا عن غريمه الملكي بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة السادسة للموسم.

ووجد برشلونة نفسه متخلفا منذ الدقيقة الخامسة حين أخطأ فيرمين لوبيس في إبعاد الكرة بقدمه اليسرى داخل منتصف ملعب فريقه، لتصل إلى الكندي تايجون بيوكانن المتواجد على بعد 25 مترا من المرمى، فلم يتردد في التسديد بقدمه اليمنى كرة قوية على ارتفاع متوسط وجدت طريقها إلى شباك الحارس جوان غارسيا.

ولم ينتظر فياريال طويلا ليصدم الفريق الكاتالوني بهدف ثان حين حوّل الجورجي جورج ميكاوتادزه الكرة ببراعة إلى ألبرتو موليرو الذي مررها بلمسة واحدة إلى الكندي تاني أولواسيي على الجهة اليسرى، فتقدم بها صاحب الرقم 21 إلى داخل منطقة الجزاء قبل تسديدها قوية بقدمه اليسرى تحت العارضة (7).

واعتقد برشلونة أنه حصل على فرصة للعودة إلى اللقاء حين احتسبت للامين جمال ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، لكن متأثرا بسرعة الرياح التي جعلت من مهمة تثبيت الكرة في نقطة الجزاء صعبة، سدد المهاجم الشاب في القائم الأيسر وأهدر فرصة تقليص الفارق (23).

وحاول برشلونة جاهدا التعويض قبل نهاية الشوط الأول وحصل على فرص عدة للتسجيل، لاسيما عبر جمال، لكن من دون نجاعة، ليدخل الفريقان إلى استراحة الشوطين وفياريال في المقدمة بهدفين نظيفين.

لكن النادي الكاتالوني عاد بقوة في الشوط الثاني وقلّص الفارق برأسية جيرار مارتين الذي وصلته الكرة عبر بيدري إثر ركلة ركنية (57)، ثم سرعان ما أدرك التعادل عبر فيرمين لوبيس بعد عرضية من جمال (61).

وبهدية من باو نافارو الذي حوّل عرضية إريك غارسيا، العائد من الإصابة، بالخطأ في شباك فريقه، تقدم برشلونة في الدقيقة 67، مستفيدا من تضعضع صفوف ضيفه الذي اهتزت شباكه ثلاث مرات في غضون 10 دقائق.

وشهدت الدقائق الأخيرة حصول النادي الكاتالوني على فرص عدة للتسجيل ودخول الفرنسي جول كونديه بعد غياب قرابة شهر بسبب إصابة في الكاحل وطرد نافارو من ناحية فياريال بالانذار الثاني (90+4)، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.