9 نقاط تفصل الظفرة عن أفضل حصاد في تاريخه

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أصبح فريق الظفرة على بعد تسع نقاط فقط من معادلة أفضل معدل له من النقاط في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده، أول من أمس، إلى 27 نقطة إثر فوزه الثمين على ضيفه فريق بني ياس في استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 21 من الدوري، وذلك قبل خمس جولات من خط النهاية.

وكان فريق الظفرة حصد 36 نقطة في موسم 2012-2013، وهو أكبر عدد من النقاط يجمعه الفريق في تاريخ مشاركاته في دوري الخليج العربي، فيما كان الفريق قريباً من كسر رقمه التاريخي في موسمي 2013-2014 و2016-2017 حينما استطاع أن يجمع 35 نقطة بفضل جهود لاعبيه المميزين في تلك الفترة، يتقدمهم المهاجم التاريخي للفريق السنغالي ماكيتي ديوب.

وتنتظر فريق الظفرة في المرحلة المقبلة في الدوري مواجهات من العيار الثقيل، إذ سيواجه كلاً من النصر، شباب الأهلي، الفجيرة، الجزيرة وعجمان على التوالي، ولن تكون كل المباريات سهلة على الفريق الظفراوي، إذ إن مواجهة فريقي شباب الأهلي والجزيرة ستكون الأصعب مقارنة باللقاءات الأخرى، لكون الفريقين يبحثان عن ضمان التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وأعرب مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب منافس صعب، وأشار إلى أن الفوز لم يكن سهلاً على الرغم من أن أداء فريقه كان جيداً في الشوط الأول، لكنه تراجع في الثاني بسبب الضغط الذي تعرض له لاعبوه من قبل المنافس، لكنهم استطاعوا التماسك والمحافظة على نتيجة الفوز.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «عملت على تجهيز لاعبي الفريق لمباراة بني ياس بطريقة تساعدنا على عدم المعاناة بسبب الغيابات في صفوف الفريق، لقد تحدثت مع اللاعبين البدلاء بأن هذه فرصتكم ويجب عليكم استغلالها، لدي أسلوب خاص اتبعه للتحضير لكل مباراة، أقوم بتحليل أداء الفرق المنافسة لوضع تكتيك خاص بكل مباراة، وأنا سعيد لأن لاعبي فريقي نفذوا ما طلبته منهم».

غوريتش: بعض أخطاء بني ياس «ساذجة»

أعرب مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف غوريتش، عن رضاه بالمجمل على ما قدمه لاعبو فريقه في المباراة، على الرغم من انتقاده لهم بسبب وقوعهم في بعض الأخطاء التي وصفها بالساذجة، وأشار إلى أن عليهم معالجة هذه الأخطاء في الفترة المقبلة من أجل عدم تكرارها في ما تبقى من مواجهات للفريق في دوري الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنت أعلم بأن الظفرة سيخوض المباراة بطريقة دفاعية، نحن لعبنا بطريقتنا المعتادة التي منحتنا العديد من الفرص، كما نجحنا في إيقاف خطورة مرتدات أصحاب الأرض، عموماً نحن تأثرنا بغياب المدافع روبنسون، بالنسبة لركلة الجزاء أعتقد أنها قاسية رغم أنني لم أشاهدها في الإعادة».

36

نقطة أكبر عدد جمعه

الفريق في تاريخ

مشاركاته بدوري

الخليج العربي

(موسم 2012-

2013).