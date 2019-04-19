«دو لاليغا» تنافس أقوى فرق أوروبا على كأس «البحر الأبيض المتوسط» للشباب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تخوض حالياً ثلاثة من فرق مركز دو لاليغا للكفاءات العالية منافسات كأس البحر الأبيض المتوسط الدولي لفرق الشباب، حيث تنافس ضمن فئات (14 و15 و16 سنة). وتجمع الكأس، التي انطلقت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى بعد غد، أقوى الفرق في أوروبا من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا.

وتقام منافسات البطولة العريقة في منطقة شاطئ كوستا برافا الإسبانية، وتجرى بنظام 11 لاعباً.

وسبق للعديد من نجوم كرة القدم العالمية حالياً أن مروا بهذه البطولة قبل التحاقهم بأهم الأندية العالمية عند بلوغهم سن الـ18، مثل ليونيل ميسي (برشلونة)، وسيسك فابريغاس (آرسنال)، وخوان ماتا وأندرسون (مان يونايتد)، ولوكاس (ليفربول)، وكليفرت (اياكس)، ومارسيلو (ريال مدريد)، ونيمار جونيور (سان جيرمان)، وسيرجي روبرتو وكوتينيو (برشلونة)، ومارسيلو (ريال مدريد).

وتقام هذه البطولة لتوفير فرصة للاعبي كرة القدم الشباب، للتنافس ضد أفضل النوادي وأكثرها شهرة في العالم، كما يحظى الحدث بدعم من شخصيات كبيرة في كرة القدم، على غرار مدرب مان سيتي الإسباني بيب غواردويلا، ونجوم سابقين، مثل البرازيليين رونالدو ورونالدينيو.

وستكون فرق مركز دو لاليغا جزءاً من 372 فريقاً من 42 دولة وخمس قارات تتنافس هذا العام، وتضم أندية الشباب من برشلونة، وريال مدريد، واياكس، وروما، وليون، وبايرن ميونيخ، ومان سيتي، وأندية أخرى.

- عدد كبير من نجوم

الكرة العالمية حالياً

سبق لهم المشاركة

في كأس البحر

الأبيض المتوسط

على غرار ليونيل

ميسي ونيمار.