دبي الخامسة عالمياً في الفرص الاقتصادية

أكد تقرير «مدن الاختيار 4.0» (Cities of Choice 4.0) العالمي، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كإحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسيةً على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية. ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر خمسة أبعاد رئيسة، ليؤكد أن مدن دولة الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان، فيما جاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، والتاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، وفي المرتبة 12 عالمياً في رأس المال الاجتماعي.

الروابط الاجتماعية

وبحسب التقرير، صُنِّفت دولة الإمارات ضمن أفضل الدول أداءً على مستوى العالم في رأس المال الاجتماعي، إذ حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرةً مدن الشرق الأوسط، كما احتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنةً بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في دولة الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية.

الفرص الاقتصادية

وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية. كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية. وتؤكد نتائج التقرير أن دولة الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.

الحكومة الرقمية

كما حلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداءً في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية. كما سجلت «بوسطن كونسلتينغ جروب» تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة. وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداءً عالمياً في هذا المحور، متجاوزةً بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.

جودة الحياة

وتُظهر نتائج التقرير أن مدن دولة الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي للشركة بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية، إذ يقضي السكان في المتوسط ما بين تسع و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ.

كما حققت مدن الإمارات أداءً قوياً في مؤشري «الرعاية الصحية» و«إمكانية تحمل تكاليف السكن»، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين.

نهج مدروس

وقال مدير مفوض وشريك أول في «بوسطن كونسلتينغ جروب»، كريستيان شوارزلر: «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية. فالفرص الاقتصادية وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».

دبي تسجل أعلى إنفاق للزوار الدوليين

سلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الـ80 التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب مدينة إسطنبول التركية، حققتا أداءً يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ويبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.