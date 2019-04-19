عجمان «المنتشي» يستقبل كلباء

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يستقبل عجمان «المُنتشي» من فوز تاريخي في الجولة الماضية، اتحاد كلباء الساعة 5:55 مساء اليوم، ضمن الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه بالأربعة على العين، في المقابل خسر كلباء من الجزيرة 2/‏‏4.

ويدخل عجمان اللقاء برغبة قوية لتحقيق الفوز لأسباب عدة، أهمها التأكيد على أن فوزه على العين لم يكن ضربة حظ، والحفاظ على المركز السابع، الذي يُزاحمه عليه الظفرة، الذي نجح في الفوز على بني ياس في الجولة 21، بهدف دون رد، ليتساوى البرتقالي مع الظفرة في 27 نقطة.

وما يدعم البرتقالي نجاحه في الفوز على كلباء بالدور الأول 3/‏‏2.

ورغم أن الكفة تميل لمصلحة عجمان، إلا أن مدربه المصري، أيمن الرمادي، شدد في المؤتمر الصحافي على أن لقاء كلباء سيكون أقوى من اللقاءات السابقة.

في المقابل، يسعى كلباء إلى تحقيق الفوز الأول في إياب الدوري، بعد أن تراجعت نتائجه في الدور الثاني، حيث لم يُحقق خلاله أي انتصار، منذ أن فاز على الوصل في الجولة 13، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعجز «النمور» عن تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية، بعد التعادل مع النصر والإمارات والفجيرة، والخسارة من الجزيرة وشباب الأهلي والظفرة والوحدة.

- كلباء لم يحقق أي

فوز في الدور الثاني

بعد مرور 7 جولات،

خسر فيها 4 مرات

وتعادل في ثلاث

لقاءات.