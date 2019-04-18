إصابة نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا في طواف تركيا الدولي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصيب قائد منتخب الإمارات للدراجات يوسف ميرزا، خلال مشاركته في طواف تركيا الدولي، مع فريق الإمارات، حيث لم يستطع إكمال الطواف بعد أن سقط من على دراجته وتعرض لإصابة في الكتف خلال المرحلة الأولى من الطواف الذي يشارك فيه 17 فريقاً و107 دراجين من مختلف دول العالم، وتصل مسافته إلى 993.4 كلم.

وحاول يوسف ميرزا النهوض واستكمال السباق لكنه لم يستطع نتيجة تأثره الشديد بالإصابة.

وقال مدرب منتخب الإمارات وشقيقه، بدر ميرزا، لـ«الإمارات اليوم»: «تعرض يوسف لكسر في عظمة الترقوة بالكتف، ولم يستطع إكمال الطواف، وقد وصل إلى الإمارات مساء أمس حيث تم عرضه على الطبيب المختص لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تدخل جراحي أم لا».

وأضاف: «سيغيب يوسف عن البطولة الآسيوية التي سيشارك فيها المنتخب، حيث كان من المقرر أن يغادر مع بعثة أبيض الدراجات السبت المقبل إلى أوزبكستان». يذكر أن بعثة المنتخب تتكون من الدراجين: أحمد المنصوري، جابر المنصوري، محمد المنصوري، سيف معيوف، وليد النقبي، خالد حسن معيوف، بينما لن يستطيع يوسف ميرزا الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي ضمن البطولة نفسها.

وأوضح بدر ميرزا، أن «المشاركة في طواف تركيا الدولي كانت إحدى مراحل الإعداد للبطولة الآسيوية، وأن يوسف ميرزا كان يرغب في الحفاظ على لقبه الآسيوي»، متمنياً ألا يطول غياب نجم منتخب الدراجات عن البطولات المقبلة، خصوصاً أن فرصة المنتخب ستتأثر بسبب غيابه عن الحدث الآسيوي المنتظر.