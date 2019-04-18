«الملك» يستعد لـ«زفة الدوري»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

شهدت قمة الجولة 21 من دوري الخليج العربي، أمس، بين الشارقة وضيفه العين على استاد خالد بن محمد بالحزانة، تعادلاً مثيراً 2-2، حيث استمرت الإثارة حتى صافرة الحكم بعد أن تقلبت بين تقدم الشارقة ثم تعادل العين وتقدمه قبل أن ينجح هداف فريق الشارقة البرازيلي ويلتون سواريز في فك العقدة وتسجيل هدف ثمين للغاية قرّب «الملك» أكثر من لقب الدوري، وحافظ به على سجل الفريق خالياً من الهزائم، كما أنه أول هدف لسواريز منذ الجولة 16. وحرم به أيضا العين من ردّ دين خسارة الذهاب 2-1.

وبهذه النتيجة عزز الشارقة رصيده بالنقطة الـ51 في الصدارة، بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي الثاني، و11 نقطة عن الجزيرة الثالث، بينما ظل العين رابعاً بـ39 نقطة.

وسجل للشارقة كورنادو (28) وسواريز (88)، بينما وقع على هدفي العين كل من جمال معروف (35) وتسوكاسا شيوتاني (72).

وحظي الشارقة بمساندة جماهيرية كبيرة من مشجعيه، إذ امتلأت مدرجات الملك بـ5083 مشجعاً.

وبادر الشارقة بالهجوم، وكان الافضل في انطلاق المباراة، وحاول خلق ثغرات في دفاع العين، في حين لجأ العين للهجمات المرتدة.

وفضل مدرب العين غاريدو، خوض المباراة بلاعبي الصف الثاني على اعتبار أن لقب الدوري بات محسوماً للشارقة رغم أنه لاتزال هناك خمس جولات متبقية.

ونجح إيغور كورنادو في وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الأول «28» من تسديدة قوية لم يشاهدها حارس مرمى العين خالد عيسى إلا وهي تعانق شباكه.

لكن العين تمكن من العودة إلى أجواء المباراة مجدداً عندما نجح جمال معروف في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35، من هجمة سريعة للعين مستغلاً خطأ الحارس والدفاع في التغطية، واحتفل معروف بطريقة غريبة بعد تسجيله الهدف في مرمى فريقه السابق الشارقة الذي كان قد أنهى التعاقد معه في بداية الموسم الحالي.

بدأ الشارقة الشوط الثاني بمحاولات جادة طمعاً في حسم المباراة لمصلحته وأهدر محمد الشحي فرصة ذهبية في الدقيقة 53، بعدما سدد كرة قوية برأسه لكنها لم تسكن شباك حارس العين خالد عيسى.

وأهدر الشارقة الذي كان الأفضل مع بداية الشوط الثاني أكثر من فرصة محققة بسبب التسرع وغياب التركيز لاسيما من قبل ويلتون سواريز والشحي.

وبدأت الإثارة بعد أن لجأ الحكم إلى «الفار» ليحتسب ركلة جزاء لصالح العين بعد ان تسبب فيها سواريز وأسقط جمال معروف، انبرى لها شيوتاني ليضعها في مرمى عادل الحوسني. لكن الشارقة رفض إنهاء المباراة بأول هزيمة له هذا الموسم، فصحح سواريز خطأ بعد أن قاد هجمة منظمة انسل بها ووضع الكرة بطريقة متقنة في شباك خالد عيسى، معلناً عن تعادل مثير قرب الملك كثيراً من اللقب الغائب لفترة طويلة عن خزائنه.

• البرازيلي ويلتون سواريز لم يسجل منذ الجولة 16، لكنه ظهر أمام العين وسجل هدفاً ثميناً للغاية.