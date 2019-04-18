الظفرة يبلغ النقطة 27 أمام بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قاد البرازيلي رومولو دو سانتوس الظفرة أمس للعودة إلى طريق الانتصارات في دوري الخليج العربي لكرة القدم خلال الجولة 21، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد على حساب بني ياس، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة. وبهذه النتيجة وضع الفريق النقطة 27 في رصيده في حين تجمدت نقاط «السماوي» عند 33، لتتضاءل فرصته في المنافسة على البطاقة الآسيوية.

وكان آخر فوز حققه فريق الظفرة يعود للجولة 17 حينما حصد النقاط الثلاث أمام فريق دبا بعد نهاية المباراة بنتيجة 2-1، لكن الفريق بعدها خسر من الوصل 1-2 وتعادل على أرضه أمام الوحدة، بينما خسر في الجولة الماضية بصورة مفاجئة على يد فريق الإمارات في رأس الخيمة بنتيجة 2-3.

وتقاسم الطرفان مجريات الشوط الأول بعد أن اعتمدا على أسلوب مشابه غلب عليه الجانب الهجومي بصورة أكبر، وذلك للرغبة المشتركة من الجانبين في تحقيق الفوز، فيما حصل أصحاب الأرض على ثلاث فرص حقيقية خلال الشوط للتسجيل مقابل فرصة واحدة فقط لـ«السماوي»، الذي تراجع أداؤه في الدقائق الأخيرة.

وانتظر الظفرة حتى الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف المباراة الوحيد بواسطة لاعبه المحترف البرازيلي رومولو دو سانتوس من ركلة جزاء، كان قد احتسبها الحكم عمر آل علي لصالح أصحاب الأرض عقب مخالفة ارتكبها مدافع بني ياس حسن المحرمي داخل منطقة الجزاء مع خالد باوزير.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني الذي دخله أصحاب الأرض بعقلية دفاعية، وهو ما ظهر في استبسال اللاعبين أمام هجمات الضيوف، كما أن مدرب الظفرة الصربي فواك رازوفيتش قام بإجراء تبديلين دفاعيين على حساب الجانب الهجومي بدخول كل من خالد الدرمكي وحمد المزروقي، وهو ما منح الفريق صلابة دفاعية مكنته من المحافظة على تقدمه بالنتيجة حتى نهاية اللقاء.

- سجل هدف المباراة الوحيد مهاجم الظفرة البرازيلي

رومولو دو سانتوس.