«الذئاب» يصعق الوصل بـ«ريمونتادا» تاريخية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نجح فريق الفجيرة في تجنب الخسارة أمام ضيفه الوصل في الجولة 21 من دوري الخليج العربي أمس على استاد الفجيرة، حين قلب الطاولة على «الامبراطور» وحقق «ريمونتادا» تاريخية عاد بها من الخسارة 3-صفر إلى التعادل 3-3، في مباراة استمرت الإثارة فيها حتى آخر دقيقة.

واللافت أن الفجيرة سجل أهدافه الثلاثة في آخر 25 دقيقة من المباراة، بينها هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليضيف إلى رصيده نقطة مهمة للغاية في صراعه لتأمين البقاء بين المحترفين، حيث رفع رصيده إلى 15 نقطة، مقابل 24 للوصل.

افتتح الوصل تسجيل الأهداف في الدقيقة 6 عن طريق علي صالح الذي نجح في التخلص من المراقبة الدفاعية، واستفاد من كرة طولية لعبها له البرازيلي كايو، لينفرد بالمرمى ويتمكن من هز الشباك.

وفرض بعدها الوصل سيطرته على المباراة بشكل كامل، وقاد هجمات عديدة مكنته من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي رونالدو مينديز من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16. وأضاف بعد ذلك الهدف الثالث عن طريق علي صالح في الدقيقة 52، بعد ان أكمل كرة ارتدت من حارس المرمى اسماعيل عبدالله بعد كرة قوية سددها البرازيلي رونالدو، تلكأ في إبعادها مدافع الفجيرة هلال سعيد.

وعاد الفجيرة في المباراة من خلال هدف عبدالله النوبي في الدقيقة 66 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تشتيت خاطئ لمدافعي الوصل للكرة.

وفي آخر عشر دقائق نجح الجزائري بن يطو في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89 بكرة رأسية.

وأضاع كوسوكو فرصة التعديل بعد أن سدد من انفراد بالمرمى الى أعلى العارضة 90، ليشهد الوقت بدل الضائع تسجيل الفجيرة هدف التعادل عن طريق هلال سعيد من تسديدة داخل الجزاء بعد تشتيت خاطئ لمدافعي الوصل (93).

- الوصل تقدم 3-صفر، لكن الفجيرة تعادل بعد أن

سجل 3 أهداف في آخر 25 دقيقة.