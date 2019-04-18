نهائي كأس زايد.. الهلال والنجم يلمعان في العين الليلة

المصدر: معاذ كمبال - العين

سيكون استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في الساعة 05:50 مسرحاً لمواجهة نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال لكرة القدم، بين فريق الهلال السعودي ومنافسه فريق النجم الساحلي التونسي في مباراة سيحصل فيه الفائز على جائزة مالية تبلغ ستة ملايين دولار أميركي، فيما سينال الوصيف 2.5 مليون دولار.

وعلى الورق، تبدو حظوظ فريق الهلال السعودي الأكبر في تحقيق الفوز بنتيجة المباراة والحصول على اللقب عطفاً على المستويات المميزة التي يقدمها الفريق في المنافسة على أكثر من جبهة داخلية وخارجية، كما أن صفوفه تحتشد بعدد كبير من اللاعبين الأجانب المهاريين بجانب نخبة من اللاعبين السعوديين الذين يجمعون ما بين الخبرة وحيوية الشباب.

وجاء تأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة مواطنه الأهلي بصعوبة بالغة، وانتهى لقاء الذهاب في الرياض بهدف دون رد، بينما استطاع الأهلي إنهاء لقاء الإياب لصالحه بهدف ليقود المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«الزعيم» بنتيجة 3-2 والتأهل إلى مدينة العين.

في المقابل، لن تكون المهمة سهلة بالنسبة لفريق النجم الساحلي الذي يعتمد بشكل كبير على خبرة لاعبي فريقه في تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بجانب حصولهم على فترة راحة أكبر مقارنة بمنافسهم الهلال لأن لاعبيه حصلوا على راحة أكثر من أسبوعين.

وكان فريق النجم الساحلي التونسي استطاع أن يتخطى عقبة المريخ السوداني بصعوبة بالغة هو الآخر، وبعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه في سوسة بهدف نظيف نجح الفريق في الاحتفاظ ببطاقة التأهل بعدما أجبر مستضيفه المريخ في لقاء الإياب على قبول التعادل السلبي.

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الشلهوب: نريد بطولات خارجية

أكد قائد فريق الهلال السعودي، محمد الشلهوب، أن الفرصة حانت للتتويج بلقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال من أجل إنهاء مواسم طويلة عجافاً في البطولات الخارجية، معتبراً أن وصولهم للمباراة النهائية لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي لم يكن بالأمر السهل على الاطلاق.

وقال الشلهوب في المؤتمر الصحافي أمس: «صحيح أننا لم نحصل على فترة طويلة من الاستشفاء مقارنة بفريق النجم الساحلي، لكن الجهاز الفني استطاع تكثيف العمل من أجل أن نكون في وضعية جيدة في المباراة. عموماً يجب أن نكون في كامل الجاهزية ولا مجال لأي أعذار».

الجمل: النجم يرغب في لقب عربي

قال مدافع فريق النجم الساحلي التونسي، عمار الجمل، إن فريقهم يرغب في تحقيق أول لقاب له في البطولة العربية حينما يواجه الهلال السعودي، مشيراً إلى أن خزائن ناديهم ممتلئة بأنواع الألقاب لكن ينقصها اللقب العربي الذي يأملون في تحقيقه مساء اليوم.

وأكد الجمل في المؤتمر الصحافي أن فريقه استحق الوصول للمباراة النهائية، وقال: «حققنا نتائج قوية خلال مشوار الوصول إلى هنا. فزنا على أندية الوداد والرجاء المغربيين والمريخ السوداني. لم نصل بالصدفة. عموماً المباراة النهائية ليس المهم فيها الجانب البدني بقدر تقديم أفضل أداء ممكن خلال وقت اللقاء».

زوران: ذكريات مونديال الأندية

قال مدرب فريق الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، إنه ظل مرتبطاً باستاد هزاع بن زايد في العين لأنه حقق فيه نتائج تاريخية قادته للوصول مع فريقه السابق لنهائي كأس العالم للأندية، وأنه يأمل في أن تقوده تلك الذكريات الرائعة للتتويج مع فريقه السعودي بلقب كأس زايد للأندية العربية.

وأضاف في المؤتمر الصحافي أمس: «طريقنا لم يكن سهلاً، لقد ظهرنا بشكل غير جيد في بعض الأوقات، يجب علينا أن نحسن من ذلك في مباراة اليوم».

لومير: لا أعرف الكثير عن الهلال

اعترف مدرب النجم الساحلي، الفرنسي روجيه لومير، بأنه لا يعرف الكثير عن منافسه فريق الهلال السعودي بخلاف مواطنه بافيتيمبي غوميز، وأنه سعى خلال اليومين الماضيين لرصد كل صغيرة وكبيرة عن منافسه مستعيناً بمباراتي الدور نصف النهائي التي جمعت منافسه بالأهلي السعودي. وقال في مؤتمر الصحافي: «أعرف القليل عنهم وبالأخص المهاجم غوميز. بالتأكيد المباراة لن تكون سهلة، والحصول على اللقب سيكون أمرا سعيدا».